Hyökkääjät iskivät – vaarallisen ebolan hoito vaikeuksissa

Lääkärit Ilman Rajoja keskeyttää toimintansa Pohjois-Kivun provinssissa Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Lääkärit Ilman Rajoja -järjestö kertoo keskeytttäneensä toimintansa toistaiseksi ebolaepidemian pahimmilla alueilla Pohjois-Kivun provinssissa Kongon demokraattisessa tasavallassa.

Tuntemattomat hyökkääjät sytyttivät ebolan hoitokeskuksen tiloja ja kulkuneuvoja palamaan keskiviikkoiltana Butembon kaupungissa. Liekit saatiin hallintaan, mutta potilaiden hoito oli välittömästi keskeytettävä.

Hyökkäyshetkellä keskuksessa oli 57 potilasta, joista 15 potilaalla vahvistettiin ebolatartunta.

Hyökkäys tapahtui vain muutama päivä sen jälkeen kuin naapuriprovinssissa sijaitsevaan Katwan ebolakeskukseen oli hyökätty. Lääkärit Ilman Rajoja evakuoi henkilökuntansa alueelta turvallisuussyistä.

Henkilökunta ja potilaat eivät loukkaantuneet iskuissa, mutta paikalla olleet ihmiset olivat järjestön mukaan järkyttyneitä tapahtumista. Katwassa potilaan omainen kuoli ilmeisesti yrittäessään paeta keskuksesta.

Väkivaltaisten tekojen jälkeen järjestö ei näe muuta mahdollisuutta kuin keskeyttää toimintansa alueella toistaiseksi.

– Elämme kriittisiä hetkiä ebolaepidemian leviämisen kannalta. Sairaanhoitoon keskittyvänä järjestönä potilaiden jättäminen ilman hoitoa on meille erittäin raskas päätös, kertoo tiedotteessa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön hätäkeskuksen johtaja Hugues Robert.

Ebolaepidemia on alkanut lähes seitsemän kuukautta sitten Pohjois-Kivun ja Iturin provinsseissa. Ebolaan on sairastunut 879 ihmistä ja 553 on kuollut tautiin.