Hyökkääjät etenevät etelässä, Ukrainalta vastahyökkäyksiä

Venäjän joukot eivät ole päässeet etenemään viimeisen viikon aikana Ukrainan pohjoisosissa, eikä pääkaupunki Kiovaa ole onnistuttu saartamaan.

– Kiovan lähialueen tilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Venäjän joukkojen kerrotaan tehneen useita epäonnistuneita hyökkäyksiä kaupungin luoteispuolella, mutta heidät torjuttiin, IISS-ajatuspajan tutkija Franz-Stefan Gady tviittaa.

Tšernihivin ja Sumyn kaupunkien ympäristössä ei ole tehty viime päivinä merkittäviä hyökkäyksiä. Venäjän arvioidaan huoltavan ja järjestävän yksiköitään uudelleen.

Hyökkääjät ovat päässeet etenemään vain Ukrainan eteläosissa. Hyökkäys Velyka Novosilkaa vastaan torjuttiin.

Ukraina ilmoitti keskiviikkona useista vastahyökkäyksistä Kiovan lähialueella ja etelässä Mykolajivin ympäristössä. Venäläisten kerrotaan perääntyneen kohti miehitettyä Hersonin kaupunkia, jonka lentotukikohdassa tuhoutui useita Venäjän helikoptereita tykistöiskussa.

Mykolajivia on pidetty strategisesti tärkeänä, sillä Venäjä ei pääse etenemään kohti Odessan rannikkokaupunkia ilman Mykolajivin valtaamista tai täydellistä saartamista.

Britannian puolustusministeriön julkaiseman katsauksen mukaan Ukrainan asevoimien taistelutahto on pysynyt vahvana. Yksiköiden välinen koordinointi on lisäksi vaikuttanut tehokkaalta.

Venäläisjoukkojen arvioidaan kärsineen raskaita tappioita sodan aikana. Kaikki suuret kaupungit ovat edelleen Ukrainan hallinnassa.

— Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) March 17, 2022