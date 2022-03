Hyökkääjän vetäytyminen yllättäisi – ”olisi merkittävä voitto Ukrainalle”

Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman ei usko Venäjän asevoimien vetävän joukkojaan kokonaan pois Pohjois-Ukrainasta.

– Vaikka olen todennut jo aikaisemmin, että Kiovasta tuskin käydään taistelua, niin yllättyisin, jos he vetäisivät joukkonsa kokonaan pois pohjoisesta. Se vapauttaisi Ukrainan joukkoja vahvistamaan JFO-aluetta (Itä-Ukrainan miehitettyjen alueiden raja) Donbassissa ja antaisi Ukrainalle merkittävän voiton tässä sodassa, Kofman tviittaa.

Venäjä ilmoitti tiistaina vähentävänsä sotatoimia Kiovan ja Tshernihivin alueilla Ukrainassa. Asiasta kerrottiin Istanbulissa käytyjen neuvotteluiden yhteydessä. Venäjän asevoimat ei ole onnistunut saartamaan Kiovaa.

Kofman arvioi Venäjän joukkojen kaivautuvan puolustusasemiin ja ylläpitävän painetta saadakseen Ukrainan säilyttämään sotilaallisen läsnäolon Pohjois-Ukrainassa.

Hänen mukaansa on myös epäselvää, mitä Tshernihivin ympäristössä tapahtuu.

– Näin ollen tulemme todennäköisesti näkemään puolustusasemien lujittamista Kiovan ympärillä ja Venäjän asevoimien yrityksen sitoa Ukrainan joukkoja alueella. Samalla Venäjän asevoimat todennäköisesti siirtää suurimman osan käytössään olevasta taisteluvoimasta Donbassiin.

Tiedustelutiedot ja Venäjän viralliset lausunnot viittaavat siihen, että vihollinen ryhmittelee joukkojaan uudelleen keskittääkseen voimaansa itään.

Ukrainan asevoimien esikunta kuitenkin uskoo, että Venäjän lupaus joukkojen vetäytymisestä on todennäköisesti harhautus ja että kyseessä on luultavasti yksittäisten yksiköiden rotaatiota. Tällä tavalla halutaan Ukrainan asevoimien mukaan luoda väärä käsitys siitä, että miehittäjä ei suunnittelisi Kiovan piirittämistä.

Myös Yhdysvaltain puolustusministeriö on varoittanut, että Venäjän joukkojen siirtyminen pois kaupungin läheisyydestä ei tarkoita sitä, että Kiovaan kohdistuva uhka olisi ohi.

