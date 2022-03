Hyökkääjän väitetään maalittaneen diplomaattirakennuksia Kiovassa

Venäjän uskotaan merkanneen diplomaattirakennuksia ilmaiskujen maaleiksi Kiovassa.

– Tulossa lisää ”diplomaattiuhreja”? Tällaisia merkkejä on löytynyt useammasta kuin yhdestä diplomaattisen edustuston rakennuksesta Kiovassa, EU:n Ukrainan-suurlähettiläs Matti Maasikas kertoo Twitterissä.

Maasikas on julkaissut kuvia merkeistä. Hän kertoo saaneensa nopeasti kymmeniä vastauksia, joissa todetaan, että vastaavia merkkejä voidaan käyttää myös tavallisissa rakennustöissä.

– Kyllä, mutta näitä nimenomaisia merkkejä on ilmestynyt viimeisten päivän tai kahden aikana. Arvatkaapa, kuinka paljon rakennustöitä, geodeettisia töitä, Kiovassa on tehty helmikuun 24. päivän jälkeen?, hän kysyy.

Ukrainalaiset ovat kertoneet aiemmin Venäjän tiedustelun kylväneen vastaavia maalimerkkejä tärkeisiin kohteisiin ympäri Kiovaa.

More "diplomatic casualties" to come? Markers like these found on more than one diplomatic mission's building in Kyiv. pic.twitter.com/Axcqgr6ZX5

I have by now received dozens of replies to this tweet saying these markers are also used for normal construction, geodetic works. Right. But these particular markers have appeared over the last 1-2 days. Guess how much construction, geodetic work goes on in Kyiv since 24.02?

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 3, 2022