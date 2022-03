Hyökkääjän tappioiksi kerrotaan liki 500 tankkia ja 15000 sotilasta

Ukrainan asevoimien julkaisemien lukujen mukaan Venäjä on menettänyt sodassa maanantaihin mennessä noin 15 000 sotilasta, 498 panssarivaunua, 1 535 panssariajoneuvoa, 240 tykkiä, 80 raketinheitintä, ja 45 ilmatorjuntajärjestelmää. Muita ajoneuvoja hyökkääjän kerrotaan menettäneen 969.

Venäläisiä lentokoneita on Ukrainan mukaan tuhoutunut peräti 97, helikoptereita 121 ja erilaisia lennokkeja 24.

Ukrainan asevoimien mukaan rajuina jatkuvat taistelut vaikeuttavat tappioiden laskemista.

Vaikka kyse onkin ukrainalaisten arvioista, on niitä yleisesti pidetty kohtalaisen uskottavina. Asiantuntijat ja länsimaiset viranomaiset ovat niin ikään kertoneet Venäjän tappioiden jatkuneen suurina.

Suurien mies- ja kalustotappioiden lisäksi huomiota ovat herättäneet korkeiden upseerien kaatumiset. Ukrainassa on tähän mennessä kuollut jo ainakin viisi venäläistä kenraalia ja useita everstejä.

Korkeiden upseerien menetysten on arvioitu johtuvan ongelmista viestinnän suojaamisessa sekä vaarallisista taktisista valinnoista. Jopa kenraalien on kerrottu joutuvan toimimaan etulinjassa Ukrainassa alemman johdon kyvyttömyyden ja Venäjän joukkojen huonon taistelutahdon takia.

