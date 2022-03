Hyökkääjän palkkasotilas kertoo ”piknikistä Ukrainassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Wagner-ryhmä rekrytoi ammattisotilaita muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Venäjän armeijan rinnalla taistelee Ukrainassa pahamaineisen Wagner-ryhmän palkkasotureita. Heidän tiedetään operoivan Venäjän asevoimien tukikohdista. Wagner on osallistunut Ukrainan sotaan vuodesta 2014. Yhtiön palkkasotureita on toiminut myös Syyriassa ja Libyassa, jossa sitä on toistuvasti syytetty ihmisoikeusloukkauksista ja sotarikoksista.

Moskova on toistuvasti kiistänyt yhteytensä palkkasoturiryhmiin. Kuitenkin jopa 10 000 sotilaan uskotaan tehneen sopimuksen Wagnerin kanssa viimeisen seitsemän vuoden aikana.

Ukrainassa parhaillaan taisteleva palkkasotilas kertoo BBC:lle, että ryhmän uudet rekrytoinnit toteutuvat nyt suureksi osaksi sosiaalisessa mediassa; sekä julkisissa ryhmissä että yksityisissä viestiketjuissa.

Sotilas itse kertoo saaneensa muutamaa viikkoa ennen sodan alkua Telegram-viestin yksityisessä viestiryhmässä. Viestissä sotilaita kutsuttiin ”piknikille Ukrainaan”. Viestin mukaan erityisesti Luhanskin ja Donetskin tasavaltojen ja Krimin Venäjän miehittämiltä alueilta tulevat ovat ”sydämellisesti tervetulleita mukaan”.

Palkaksi ilmoitettiin noin 1 900 euroa kuukauden työstä. Värvätyt oli määrä kouluttaa Wagnerin tukikohdassa Molkinossa Etelä-Venäjällä Venäjän armeijan tukikohdan vieressä.

BBC:n palkkasoturilähteiden mukaan Wagnerin rekrytointikriteerit ovat löyhentyneet vuodesta 2014. Nyt myös rikosrekisterin omaavia ja henkilöitä ilman passia kehotettiin hakemaan.

– He värväävät kenet tahansa onnistuvat saamaan, kertoo palkkasotilas BBC:lle.

Amerikkalaisen Soufan Center -ajatushautomon vanhempi tutkija Jason Blazakis kuvailee palkkasoturien käyttöä Ukrainassa ”hyökkääjän epätoivon merkiksi”, joka antaa Kremlille mahdollisuuden ”pitää yleisölle raportoitujen kuolonuhrien määrän pienenä, koska palkkasotureita käytetään tykinruokana”.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu kertoi perjantaina, että 16 000 Lähi-idän taistelijaa oli ilmoittautunut vapaaehtoisiksi Venäjän sotaan Ukrainassa.