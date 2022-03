Hyökkääjän päämaja tuhottiin, sotasuunnitelma päätyi Ukrainalle

Ukrainan asevoimat on kertonut tehneensä viimeisen viikon aikana useita vastaiskuja maan eteläosissa sijaitsevan Hersonin kaupungin ympäristössä.

Helmikuun lopulla Krimiltä Hersonin läpi edenneiden joukkojen eteneminen on pysäytetty lännempänä Mykolajivin laitamilla ja hieman pohjoisempana Kryvyi Rihin lähialueella. Venäjän kerrotaan menettäneen suuren määrän helikoptereita kaupungin lentotukikohtaan tehdyissä tykistöiskuissa.

Ukrainan asevoimat väittää saaneensa haltuun koko Hersonin aluetta käsittäneen sotasuunnitelman maaliskuun 10. päivältä. Tietoja on tiettävästi hyödynnetty puolustuksen suunnittelussa ja vastahyökkäyksissä.

Kartan mukaan alueelle eteni Krimiltä kuusi pataljoonan taisteluosastoa, jotka kuuluivat 49. armeijaan. Mukana oli tukiyksiköitä, kuten 90. ilmatorjuntaprikaati, 227. tykistöprikaati, 10. erikoisjoukkojen prikaati ja elektronisen sodankäynnin pataljoona.

Taisteluun on lisäksi osallistunut 7. maahanlaskudivisioona, neljä muuta pataljoonan taisteluosastoa ja 1141. kaartin tykistörykmentti. Yksiköt kuuluvat eteläiseen sotilaspiiriin.

22. armeijakunnan yksiköistä alueella on tykistöä, raketinheittimiä, pioneereja ja 20. motorisoitu jalkaväkidivisioona.

Yhdysvaltain asevoimissa palvellut analyytikko Henry Schlottman on julkaissut kartasta käännetyn version, jossa yksiköiden sijainnit on merkitty länsimaisille sotilasasiantuntijoille tutummilla Nato-symboleilla.

Venäjän suunnitelmana näyttää olleen edetä kolmella VDV:n eli maahanlaskujoukkojen taisteluosastolla Mykolajiviin. Johto- ja viestintäyksiköt olivat Chornobaivkassa ja Hersonin lentoasemalla, johon iskettiin rajusti.

Ukrainan asevoimien mukaan alueelle sijoitettujen helikopterien tuhoaminen osoittautui yllättävän helpoksi tykistön avulla. Koko komentokeskuksen arvioidaan tuhoutuneen samalla.

The north side of Mykolaiv was a bit harder to make out, it appears as if we have at least 4 BTGs depicted on this side from the 34th and 205th MRBs. District subordinate 227th Artillery and 10th Spetsnaz are to the rear, there's more units to the north I can't make out. pic.twitter.com/QGVeUb8wiU

— Henry Schlottman (@HN_Schlottman) March 22, 2022