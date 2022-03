Hyökkääjän motivaation väitetään murenevan, miehet leiriytyvät metsiin

Ukrainan asevoimien jatkuvat hyökkäykset jumissa olevaa vihollista vastaan heikentävät venäläissotilaiden moraalia ja taistelutahtoa, arvioi Britannian asevoimien komentaja, amiraali Sir Tony Radakin.

Amiraalin mukaan Venäjän joukkojen hidas eteneminen Ukrainassa varsinkin maan pohjoisosissa johtuu eri syistä. Paljon uutisoitu Venäjän asevoimien suuri sotilaskolonna on pysähdyksissä Kiovan pohjois- ja luoteispuolilla.

Amiraali Radakin korostaa, että Venäjä ei ole toiminut tässä mittakaavassa toisen maailmansodan jälkeen.

– Niin sanotun eri aselajien yhteistoimintaan perustuvan sotilasoperaation toteuttaminen on erittäin monimutkaista ja vaikeaa, hän sanoo BBC:lle.

– Venäjän asevoimat on epäonnistunut, eikä ole pystynyt toteuttamaan sitä pätevällä tavalla.

Amiraalin mukaan kolonna on jumittunut paikoilleen Kiovan pohjoispuolella, ja joukot ovat alkaneet hajota.

– Venäjä on myös epäonnistunut kalustonsa huoltoon liittyvissä perusasioissa. Kalusto ei ole kestänyt.

– Samaan aikaan Ukrainan joukot ovat hyökänneet venäläisiä vastaan. Heidän jälkijoukkojaan eli huolto- ja logistiikkajoukkoja vastaan on hyökätty.

Radakin korostaa, että jatkuvat hyökkäykset jumissa olevaa kolonnaa vastaan heikentävät venäläissotilaiden moraalia ja taistelutahtoa.

– Venäläissotilaat eivät halua pysyä ajoneuvoissaan, joten he leiriytyvät metsiin, amiraali kertoo viitaten useisiin raportteihin.

– He ovat jumissa siellä, ja Venäjä on ajanut itsensä sotkuun, ei vain tämän saattueen kanssa, vaan koko Ukrainassa.

Radakinin mukaan Länsimaiden pitää jatkaa Venäjään kohdistettavaa painetta.

– Jotkut pataljoonatason taktisista ryhmistä, jotka ovat johtaneet Venäjän taistelutoimia, ovat kärsineet kauheita tappioita.

Venäjä myöntää menettäneensä lähes 500 sotilasta.

– Kun tämä laitetaan kontekstiin, se tarkoittaa lähes 500 sotilasta yhdessä viikossa. Se on enemmän kuin Iso-Britannia menetti Afganistanissa 20 vuoden aikana, Radakin toteaa.

Ukraina väittää, että Venäjä on menettänyt lähes 10 000 sotilasta.

– Emme tiedä, onko se totta. Mutta tiedämme, että Ukrainan puolustus on tuhonnut jotkin Venäjän joukkojen kärkiosastot, Amiraali kertoo.

