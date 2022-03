Hyökkääjän kokonaistappiot jopa 40000 sotilasta

Naton tiedustelutietojen perusteella Ukrainan sodassa on kuollut tähän mennessä 7 000–15 000 Venäjän sotilasta.

Kokonaistappiot olisivat 30 000–40 000 henkilöä, jos mukaan lasketaan haavoittuneet, vangiksi jääneet ja kadonneet sotilaat.

– Arvio pohjautuu ukrainalaisilta saatuihin tietoihin ja siihen, mitä venäläiset kertovat meille tahallaan tai vahingossa, nimettömänä pysyvä Nato-virkailija sanoi Voice of American mukaan.

Venäjän joukot ovat onnistuneet etenemään viime päivinä vain Ukrainan eteläosissa. Hyökkäys on pysähtynyt Kiovan, Harkovan ja Tšernihivin lähialueella. Yleinen arvio on, ettei Venäjä ole saavuttanut kuukauden aikana operaatiolle asettamiaan tavoitteita.

– Tulosta on tullut enemmän etelässä, mutta sen hinta on ollut todella hirvittävä. He noudattavat toisen maailmansodan aikaisia menetelmiä, Nato-virkailija toteaa.

Ukrainan asevoimat kertoo tuhonneensa 517 Venäjän taistelupanssarivaunua, 1 578 panssariajoneuvoa sekä 1 008 muuta ajoneuvoa. Hyökkääjien arvioidaan menettäneen 267 tykistöasetta, 80 raketinheitintä, 101 lentokonetta, 124 helikopteria, 42 lennokkia ja neljä laivaa tai partioalusta.

Hyökkääjien tilanteen arvioidaan vaikeutuneen merkittävästi Kiovan luoteispuolella. Paikallishallinnon julkaiseman tiedotteen mukaan Venäjän joukot olisi saarrettu Buchan, Irpinin ja Hostomelin alueelle.

Kyiv Independent -lehden mukaan on epäselvää, kuinka pitävä mahdollinen saartorengas olisi. Ukraina on ilmoittanut tehneensä viime päivinä alueella useita vastahyökkäyksiä.

Irpinin pormestari Oleksandr Markushinin mukaan hyökkääjät pommittivat Kiovan esikaupunkialuetta viime yönä valkoista fosforia sisältäneillä pommeilla. Geneven sopimus kieltää kyseisen kemikaalin käyttämisen siviilikohteita vastaan.

BREAKING: 7,000-15,000 #Russia|n troops likely killed in #Ukraine, per a @NATO official briefing reporters on condition of anonymity

Total losses -including wounded, captured or missing- could be in the 30,000-40,000 range

Estimates based on #Ukraine intel, observations

— Jeff Seldin (@jseldin) March 23, 2022