Hyökkääjän kerrotaan menettäneen yli 200 tankkia ja 30 lentokonetta

Ukrainan asevoimien julkaisemien lukujen perusteella Venäjän asevoimien suuret tappiot jatkuvat.

Ukrainalaiset kertovat hyökkääjän menettäneen sodassa jo 5 840 sotilasta, 30 lentokonetta, 31 helikopteria ja 211 panssarivaunua. Panssariajoneuvoja on menetetty peräti 862, tykkejä 85, raketinheittimiä 40 ja säiliöautoja 60.

Virallinen Venäjä on käytännössä vaiennut suurista tappiosta. Venäjän haluttomuus kertoa julkisesti sodan kulusta ja Ukrainan hallitsema informaatioympäristö on merkinnyt sitä, ettei Ukrainan omista tappioista ole puolestaan juuri liikkunut tietoja.

Venäjän joukot ovat edenneet tappioista huolimatta. Kiovan saarto ei ole toistaiseksi onnistunut, mutta hyökkääjän kerrottiin käytännössä valloittaneen keskiviikkoon mennessä maareitin Krimille.

Kiova on ollut hyökkäyksen alusta alkaen Venäjän joukkojen päätavoite. Etenemisen pääkaupunkiin kerrottiin tiistaina pysähtyneen. Amerikkalaisten puolustusviranomaisten mukaan Kiovaa lähestyvillä Venäjän joukoilla on ollut vakavia huolto-ongelmia. Venäläisiltä on kerrottu loppuvan niin polttoaine kuin ruokakin.

Russia's losses as of March 2, according to the indicative estimates by the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/umKjKVJhGd

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 2, 2022