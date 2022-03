Hyökkääjän eteneminen pysäytetty etelässä

Suurin osa Venäjän hyökkäysjoukoista on keskittynyt viikonloppuna vaurioituneen kaluston korjaamiseen ja vahvistusten odottamiseen.

Ukrainan asevoimat kertoo käyttäneensä tauon puolustuslinjojen vahvistamiseen useilla alueilla etelässä, jossa Venäjä pääsi aiemmin etenemään muuta maata nopeammin. Hyökkäykset on torjuttu Harkovasta kaakkoon sijaitsevan Izjumin luona.

Ukrainan mukaan miehitysjoukot ovat tahallaan kärjistäneet humanitaarista kriisiä, sillä Hersoniin matkalla olleen avustussaattueen kulku estettiin viime yönä.

Britannian puolustusministeriön katsauksen mukaan Venäjän joukot ovat kiihdyttäneet asuinalueiden summittaista pommittamista viimeisen viikon aikana. Saarrettuihin kaupunkeihin ei ole tehty merkittäviä hyökkäyksiä.

– On todennäköistä, että Venäjä käyttää raskasta tulivoimaansa etenemisen tukena, jotta hyökkääjä pystyy rajoittamaan jo nyt huomattavia tappioitaan. Tämä nostaa siviiliuhrien määrää, katsauksessa todetaan.

Venäjä ei ole vieläkään saanut ilmaherruutta Ukrainassa puolustajien ilmavoimien ja ilmatorjunnan vuoksi. Venäjän lentokoneet ovat käyttäneet pääasiassa kaukolaukaistavia ohjuksia omien tappioiden välttämiseksi.

Ilmaherruuden varmistaminen oli Venäjän alkuperäisiä tavoitteita sodan ensimmäisille päiville, joten siinä epäonnistuminen on heikentänyt merkittävästi hyökkäyksen etenemistä.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 20, 2022