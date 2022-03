Hyökkääjän eliittijoukon tuho videolla: Ajoneuvot liekehtivät kadulla

Ukrainan sotilastiedustelu on julkaissut Twitterissä alla näkyvän videon Hostomelissa käydyn taistelun jälkeen.

Videolla näkyy useita liekehtiviä Venäjän laskuvarjojoukkojen eli VDV:n käyttämiä verrattain kevyesti panssaroituja BMD-2-panssariajoneuvoja.

Ukrainan sotilastiedustelu kertoo hyökkääjän menettäneen taistelussa kaikkiaan peräti 20 panssariajoneuvoa. Muilla taistelusta julkaistuilla videoilla näkyy myös runsaasti kaatuneita sotilaita.

Venäjän eliittijoukkoina pidettyjen laskuvarjoyksiköiden on kerrottu kärsineen runsaasti tappioita Ukrainassa. Eilen uutisoitiin VDV:n kenraalimajuri Andrei Suhovetskiyn kaatumisesta ukrainalaisen tarkka-ampujan luotiin.

Asiantuntijat ovat ihmetelleet Venäjän sodanjohdon tapaa käyttää laskuvarjojoukkoja Ukrainassa. Muun muassa helikoptereilla suoritetut pienten joukkojen maahanlaskut ovat pitkälti epäonnistuneet sodan alusta lähtien, mutta silti niitä nähtävästi tehdään edelleen. Kevyesti panssaroidut VDV:n ajoneuvot näyttävät myös kärsineen jatkuvasti paljon tappioita.

These heliborne operations are not particularly successful, not sure why Russia's VDV keeps repeating them. Small numbers of airborne troops easily become POWs. https://t.co/wgR1JasAy6

Looks like Ukrainian SOF destroyed four VDV BMD-2 vehicles in Irpin. https://t.co/UtuzziTs17 pic.twitter.com/QRB3uXNlre

#Ukraine: Footage of the level of destruction at #Gostomel Airport on the 25th-26th February, after Ukrainian Forces attacked the Russian VDV there.

As well as 8+ Russian supply trucks visible, sadly the famous An-225 Mriya was also destroyed. pic.twitter.com/jadV3hKF1h

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 3, 2022