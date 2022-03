Hyökkääjän arvioidaan lähestyvän Neuvostoliiton tappioita Afganistanissa

Moskova on vaiennut kovista menetyksistä.

Venäjän joukot ovat kärsineet Ukrainassa kovia tappioita. Moskova on kuitenkin vaiennut niiden laajuudesta, eikä todellisia lukuja ole julkaistu.

Venäjän puolustusministeriö on julkaissut virallisia tietoja armeijan tappioista viimeksi maaliskuun 2. päivänä. Silloin kerrottiin, että sodassa on kaatunut 498 sotilasta.

Ukrainan asevoimat taas kertoi eilen Venäjän menettäneen sodassa ainakin noin 15 000 sotilasta ja muun muassa 500 panssarivaunua. Verkkouutiset kertoi luvuista tässä jutussa. Ukrainan lukuja on pidetty kohtuullisen uskottavina.

Esimerkiksi Yhdysvaltain tiedustelun varovaisina pidettyjen arvioiden mukaan sodassa olisi taas kaatunut ainakin 7 000 venäläistä sotilasta. Näissä arvioissa haavoittuneita on lisäksi 14 000 – 21 000.

Venäjän omista luvuista saatettiin saada signaali eilen. Kremlille myönteisestä linjasta tunnettu venäläinen päivälehti Komsomolskaja Pravda julkaisi verkkosivuillaan artikkelin, jossa kerrottiin hurjia lukuja Venäjän asevoimien tappioista.

Jutun mukaan Ukrainassa on kuollut 9 861 ja haavoittunut 16 153 venäläistä sotilasta. Lukujen sanottiin olevan peräisin Venäjän puolustusministeriöltä. Juttu katosi melko pian julkaisun jälkeen verkosta. Luvut puuttuivat sen tilalla julkaistusta versiosta.

Entinen puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri viittaa Twitterissä venäläislehden juttuun ja muistuttaa, mistä luvut kertovat.

– Tällä vauhdilla Afganistanin tappiot on ohitettu kahden viikon kuluttua. Kaatuneiden ja haavoittuneiden suhde kertoo jotain venäläisten suojavarusteista, lääkintähuollosta ja vaunujen suojan rakenteesta. Eikä hyviä asioita, Toveri sanoo.

Neuvostoliiton sodassa Afganistanissa vuosina 1979-1989 kuoli kaikkiaan noin 14 500 neuvostojoukoissa taistellutta sotilasta ja haavoittui yli 50 000 sotilasta. Ukrainan sota on kestänyt vasta vajaan kuukauden.

