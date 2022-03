Hyökkääjä yrittää huoltaa joukkoja Kiovan ympärillä, taistelut uhkaavat kiihtyä

Venäjän asevoimien toimet Ukrainan pääkaupungin Kiovan suunnalla vaikuttavat olevan edelleen maltilliset, Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) arviossa kerrotaan.

MPKK:n mukaan maltillisuus saattaa johtua joukkojen ja niiden huollon mahdollisesta uudelleenjärjestelystä. Tästä on ollut viitteitä viime päivinä.

Venäjä on jatkanut joukkojen keskittämistä Kiovan ympärille. Myös mahdollista hyökkäystä valmistelevaa tulenkäyttöä on lisätty. Samalla hyökkäykset idässä ja etelässä ovat pysyneet paikoillaan. Ukrainan asevoimat ovat julkisuudessa olevien tietojen perusteella iskeneet onnistuneesti venäläisten huoltojoukkoihin.

Venäjälle tiedetään olleen jatkuvasti pahoja huolto-ongelmia Ukrainassa. Pulaa on tiettävästi ollut niin polttoaineesta kuin jopa ruoastakin. Puolustaja on pyrkinytkin tuhoamaan muun muassa polttoainekuljetuksia.

Harkovan suunnalla Venäjän asevoimat ovat pyrkineet etenemään kohti Iziumia. Harkovan länsipuolella sijaitseva Okhtyrkan kaupunki lienee saarrosuhan alla. Harkovan kaupunkia vastaan on jatkunut voimakas tykistön ja epäsuoran tulen käyttö.

Ukrainan asevoimat pitävät edelleen hallussaan Mariupolin kaupunkia. Krimistä pohjoiseen Venäjän asevoimat on mahdollisesti edennyt kohti Zaporizzian kaupunkia.

– Tulevien päivien aikana Venäjän ja Ukrainan väliset taistelut voivat kiihtyä, mikäli Venäjän tavoitteena on jouduttaa konfliktin päättämistä sotilaallisin keinoin, MPKK toteaa arviossaan.

YK:n mukaan 1,7 miljoonaa ihmistä on jo paennut Ukrainasta. Sosiaalisessa mediassa julkaistut kuvat ja videot kertovat, että Venäjä jatkaa iskuja siviilejä vastaan.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nOxx7CygW1



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KQ2fJXjZdu

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 8, 2022