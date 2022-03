Venäjä pyrkii saartamaan joukkoja idässä, Ukraina jatkaa vastahyökkäyksiä

Venäjän asevoimat näyttää pyrkivän saartamaan Ukrainan joukot, jotka on sijoitettu Itä-Ukrainaan separatistialueiden edustalle, todetaan Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksessa.

– Venäläisjoukot etenevät pohjoisesta Harkovan suunnalta ja etelästä Mariupolista, katsauksessa todetaan viitaten Itä-Ukrainaa uhkaavaan pihtiliikkeeseen.

– Ukrainan puolustusvoimien paikalliset vastahyökkäykset maan pohjoisosissa ovat vaikeuttaneet Venäjän asevoimien yrityksiä joukkojensa uudelleenryhmittämisessä.

Kiovan alueen sotilashallinnon mukaan Venäjän joukot tulittivat lauantaina pääkaupungin länsi- ja itäpuolella sijaitsevia lähiöitä tykistöllä, raketeilla ja ohjuksilla. Venäläisjoukkojen sanotaan myös kaivautuneen puolustusasemiin joillakin alueilla, kertoo CNN.

Venäjän joukkojen kerrotaan edenneen lauantaina Kiovan pohjoispuolella sijaitsevaan Slavutytshin kaupunkiin.

Paikallisviranomaisten mukaan Ukrainan joukot aloittivat perjantaina vastahyökkäyksen Harkovan kaupungin ympäristössä Koillis-Ukrainassa. Ukrainan kerrotaan vallanneen takaisin useita kyliä venäläisiltä. Venäjän joukot ovat saartaneet Harkovan melkein kokonaan ja piirittäneet sitä hyökkäyksen alusta alkaen.

CNN:n mukaan Ukrainan joukkojen menestys Harkovassa on heijastunut pohjoisempana sijaitsevaan Sumyn kaupunkiin, jossa Ukrainan joukot ovat vapauttaneet useita alueita.

Ukrainan sanotaan tehneen vastahyökkäyksen myös Kaakkois-Ukrainassa Mariupolin kaupungin luoteispuolella vallaten takaisin kaksi kylää Venäjän joukoilta.

Ukrainan puolustusvoimien kerrottiin tehneen onnistuneita vastahyökkäyksiä aiemmin tällä viikolla Kiovan pohjois- ja länsipuolella. Muun muassa Makarivin kaupunki vallattiin takaisin.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 March 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/ckHIvT4Jyu

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GXZaD2yqCL

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 27, 2022