Hyökkääjä on noidankehässä – ”taktiset voitot vaativat lisäjoukkoja”

Suomalaisupseerin mukaan Ukrainan sota on siirtymässä seuraavan käännekohtaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Parosen mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainassa on kokenut merkittäviä vastoinkäymisiä, mutta se on myös saavuttanut tai saavuttamassa mahdollisia tavoitteitaan.

Paronen korosta, että hyökkääjän taktiset voitot vaativat lisää joukkoja, jotta eri operaatiosuunnilla voidaan edetä.

Venäjä on tällä hetkellä saavuttamassa tavoitteitaan varsinkin Etelä- ja Kaakkois-Ukrainassa.

– Tällainen on Mariupolin kiristyvä saarrostus ja sen mahdollinen valtaaminen seuraavien päivien, viikkojen aikana. Tämä tarkoittaisi yhdessä rantamaan miehitysvyöhykkeen laajentamisen kanssa sitä, että maayhteys Krimille olisi mahdollista muodostaa, Paronen tviittaa.

– Ukrainan itärajan laajuisesti miehitysvyöhyke on joissakin kuvauksissa jo muodostumassa, mutta vaatii eittämättä merkittävästi venäläistä voimaa pysyäkseen vakaana ilman joukkojen jatkuvasti kokemia tappioita.

Venäjän painopisteen on arvioitu olevan Kiovan suunnalla. Täällä hyökkäys ei ole edennyt venäläisittäin odotetulla tavalla.

– Tähän vaikuttaa ensimmäisten päivien vaikea alku, osaltaan huollon haasteet. Ennen kaikkea vaikuttaa siltä, että joukot ovat laajalti käytössä ja sidottuna taisteluun, Paronen sanoo.

Tämä liittyy hänen mukaansa koko Ukrainan sotaa koskevan seuraavan kulminaatiopisteen (käännekohta) etsintään.

– Mistä ja millä aikataululla Venäjä saa lisää joukkoja operaatioon? Viitteitä erilaisista joukko- ja henkilöstötäydennyksistä on, niiden käyttö voisi olla mahdollista esimerkiksi Harkovan puolustuksen tuhoamiseksi.

– Tällä taas pyrittäisiin yhtäältä edellä kuvatun miehitysvyöhykkeen laajentamiseen (itärajalla) ja jatkohyökkäysedellytysten luontiin.

Antti Parosen mukaan jatkohyökkäys Harkovasta eteenpäin ei kuitenkaan olisi helppoa ja vaatisi edelleen lisäjoukkoja.

– Tässä onkin venäläisen operaation noidankehä: taktiset voitot tuovat jatkoedellytyksiä ja -mahdollisuuksia, jotka taas vaativat lisää joukkoja. Puolustaja taas on tunti tunnilta valmiimpi seuraaviin taisteluihin.

– Kyse onkin lopulta siitä, kuinka paljon joukkoja Venäjä haluaa tähän sotaan vielä käyttää.

