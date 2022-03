Hyökkääjä käyttää kiellettyjä jalkaväkimiinoja Ukrainassa

Aseiden varoitetaan jäävän maastoon ja vaarantavan siviilejä.

Venäjän joukot käyttävät Ukrainassa kiellettyjä jalkaväkimiinoja, ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) kertoo.

Miinoja on löydetty Ukrainan Harkovan alueelta tällä viikolla. HRW:n tästä löytyvän selvityksen mukaan kyse on uudesta venäläisestä POM-3-miinasta. Se on varustettu tärinäsensorilla, joka havaitsee lähestyvän ihmisen ja laukaisee ilmaan sirpaleräjähteen. Ase vaikuttaa noin 16 metrin säteellä. POM-3 on tiettävästi varustettu itsetuholaitteella, joka voidaan ohjelmoida tuhoamaan miina tietyn ajan jälkeen. Tämä voi olla tunteja tai useita päiviä.

– Maiden ympäri maailmaa tulisi tuomita ankarasti Venäjän kiellettyjen maamiinojen käyttö Ukrainassa, HRW:n asevalvonnasta vastaava johtaja Steve Goose sanoo.

Goose muistuttaa, etteivät tällaiset aseet erottele taistelijoiden ja siviilien välillä. Hän toteaa miinojen jättävän maastoon ”tappavan perinnön vuosiksi eteenpäin”.

Vuoden 1997 Ottawan miinasopimus kieltää jalkaväkimiinojen käytön. Venäjä ei ole sopimuksen osapuoli, mutta Ukraina on.

HRW luonnehtii harvinaiseksi tilannetta, jossa sopimukseen kuulumaton maa käyttää kiellettyjä miinoja sopimuksen ratifioineen maan alueella.

Julkisuudessa olevien tietojen perusteella Venäjä on levittänyt miinoja ISDM Zemledelie-I-raketinheittimillä. Niitä havaittiin ensi kertaa Venäjän sotaharjoituksissa viime vuonna.

HRW:n mukaan venäläisvalmisteisia jalkaväkimiinoja on käytetty yli 30 maassa. Usein kyse on ollut konflikteista, joihin osallistuu venäläisiä joukkoja. Raportissa mainitaan Syyria vuosina 2011-2019, Ukraina vuosina 2014-2015 ja Libya vuonna 2020.

– Venäjän jalkaväkimiinojen käyttö Ukrainassa on tarkoituksellista nämä kamalat aseet kieltävien kansainvälisten sääntöjen halventamista, Steve Goose toteaa.

