Venäjä käyttää 40 ilmatukikohtaa Ukrainan ympärillä – täältä hävittäjät iskevät

Venäjän ilmavoimien kerrotaan käyttävän jopa 40 ilmatukikohtaa hyökkäyksessään Ukrainaa vastaan, kertoo uutissivusto Radio Free Europe viitaten kaupallisen Maxar Technologies -yhtiön satelliittikuviin.

Jopa yhdeksän tukikohdan sanotaan sijaitsevan Valko-Venäjällä. Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on tukenut vahvasti Venäjän presidentti Vladimir Putinia, jonka kerrotaan painostaneen Lukashenkaa lähettämään joukkoja hyökkäyksen tueksi. Lukashenka on toistaiseksi sallinut vain alueen käytön hyökkäyksessä.

Satelliittikuvien perusteella Venäjä on siirtänyt naapurimaassa sijaitseviin lentotukikohtiin entistä enemmän sotilashelikoptereita ja hävittäjiä Ukrainaan kohdistuneen laajamittaisen hyökkäyksen jälkeen.

Lentotukikohtia kerrotaan olevan myös Venäällä ja Krimillä, jonka Venäjä on liittänyt laittomasti itseensä. Venäjän uskotaan sijoittaneen strategisia pommikoneitaan Krimin tukikohtiin.

Venäjä ei ole saanut Ukrainassa ilmaherruutta, vaikka sen ilmavoimat on osallistunut aktiivisesti sotatoimiin. Venäjä on pommittanut Ukrainan siviili- ja sotilasinfrastruktuuria rajusti ja käyttänyt maahanlaskujoukkoja.

Ukrainan asevoimien julkaisemien tuoreiden lukujen mukaan venäläisiä lentokoneita on tuhoutunut 108. Kyseessä ovat ukrainalaisten omat arviot, joita ei ole varmistettu muista lähteistä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vedonnut toistuvasti länsimaiden hallituksiin Ukrainan ilmavoimien täydentämiseksi ja pyytänyt Natoa perustamaan maan ylle lentokieltoalueen. Länsimaiden johtajat ovat toistaiseksi torjuneet pyynnöt.

Russia may be using as many as nine air bases in neighboring Belarus for its war on Ukraine, an examination of satellite imagery suggests.https://t.co/GR75VFI6T4

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) March 24, 2022