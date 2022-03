Hyökkääjä ei pysty pysäyttämään Bayraktareita, tankkeja tuhotaan

Ukrainan pienet turkkilaisvalmisteiset Bayraktar TB2 -sotilaslennokit selvisivät Venäjän laajaa maahyökkäystä edeltäneistä ohjusiskuista. Ne pääsivät pian tämän jälkeen aloittamaan tositoimet, ja lennokit ovat osoittautuneet erittäin tehokkaaksi aseeksi, kertoo uutissivusto Forbes.

Eri medioiden ja asiantuntijoiden mukaan Ukrainan ilmavoimien ja laivaston turkkilaisvalmisteiset Bayraktarit ovat viime päivinä hajottaneet Venäjän ilmapuolustuksia etulinjassa ja tuhoavat nyt hellittämättä venäläisiä panssarivaunuja ja huoltorekkoja.

Turkin kerrotaan myös lähettäneen Ukrainalle lisää TB2-lennokkeja. Ukrainalla sanotaan nyt olevan noin 20 Bayraktaria.

Lennokki on 6,5 metriä pitkä, ja sen siipiväli on 12 metriä. Lennokki pystyy kantamaan neljää panssarintoruntaohjusta, joiden kerrotaan yltävän jopa 14 kilometrin päähän ja läpäisevän 20 senttimetriä terästä.

Bayraktar voi pysyä ilmassa jopa 27 tuntia. Lennokki liikkuu potkureilla, ja sen normaali toimintavauhti on 130 km/h. Maksiminopeus on 220 km/h. Suurin lentokorkeus on 7,6 kilometriä, ja normaali tyypillinen operointikorkeus vajaat 5,5 kilometriä.

Forbesin mukaan ulkomaiset tarkkailijat olivat vahvistaneet maaliskuun 20. päivään mennessä valokuvien ja videoiden avulla Bayraktarien tuhonneen lähes 60 venäläistä panssarivaunua, ilmapuolustusjärjestelmää, helikopteria, huoltorekkaa ja junaa.

Ukrainan lennokkitoiminnan sanotaan laajentuneen vaiheittain. Ensiksi TB2:set tuhosivat venäläisiä panssarivaunu- ja huoltokolonnia suojaavat lyhyen kantaman ilmapuolustusjärjestelmät.

– Kun he pääsivät eroon venäläisistä ilmapuolustuksista, ukrainalaiset alkoivat käyttää TB2-lennokkeja kahteen muuhun tärkeään tehtävään – tiedusteluun ja lähi-ilmatukeen, toteaa Venäjän asevoimien asiantuntija Tom Cooper.

Venäjän panssarivaunut ja huoltorekat ovat helppoja kohteita ilman ilmapuolustusta.

Forbesin mukaan Venäjän S-300- ja S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmät ovat edelleen ehjiä, mutta monista syistä johtuen ne eivät ole pystyneet pysäyttämään Bayraktareita.

– Ensinnäkin TB-2-operaattorit näyttävät lentävän droneillaan matalalla, pitkän kantaman tutkien horisontin alapuolella, kunnes on aika hyökätä.

Näyttää siltä, että Bayraktaria on vaikea havaita myös silloin, kun se lentää korkealla.

– TB2:n pieni koko ja vaatimattomat hevosvoimat tarkoittavat sitä, että se on hiljainen, se ei ole liian kuuma infrapunasensoreille ja tutkankäyttäjien on vaikea havaita sitä. Enimmäkseen yöllä lentäminen auttaa myös.

Lennokki voi myös leijua paikallaan jopa 24 tunnin ajan odottaen rauhassa maalia. Tämä ominaisuus vaikeuttaa sen havaitsemista.

Lisäksi Ukrainan asevoimien uskotaan kehittäneen erittäin tehokkaita taktiikoita Bayraktareiden käyttöä varten.

