Hygieniateatterin syy: ”Koronan torjuntaa johtaneet väärät asiantuntijat”

Maailman johtaviin tartuntatautiasiantuntijoihin kuuluva professori Raina MacIntyre ei säästele sanojaan kirjoituksessaan ”Kansanterveyden kaappaus ja siitä maksettu hinta Covid-19 -pandemiassa”.

Professorin mukaan pandemian kontrollissa esiintyy ”asiantuntijoita”, joilla ei ole erityistaitoja ja -tietoja. Hänen mukaansa tämä on kuin lennonvalvoja lentäisi lentokonetta. Oikean tieteen estäminen on johtanut shokeeraaviin kuolleisuuslukuihin.

MacIntyre varoittaa, että tavallisia lääkäreitä ja perustiedemiehiä on suosittu kansanterveyden pandemiasuunnittelun asiantuntijoiden ja asiantuntijaryhmien sijaan jo vuodesta 2009.

Ennen koronapandemiaa oli yleinen käsitys, että vain hauraat kehitysmaat kärsisivät pandemiasta ja tarvitsisivat apua rikkailta mailta. Esimerkiksi köyhät Vietnam ja Samoa ovat kuitenkin nyt pärjänneet. Samoa yksinkertaisesti sulki rajansa, kuten myös Uusi-Seelanti ja Australia.

– Näissä maissa pandemia saatiin kuriin rutiininomaisilla todisteisiin pohjautuvilla kansanterveystoimilla, kuten rajojen sulkemisella, tapausten etsimisellä, jäljityksellä, karanteenilla, sosiaalisessa etäisyydellä ja lockdowneilla, professori Raina MacIntyre kirjoittaa.

– Pandemian kontrolli tarvitsee asianmukaisia asiantuntija-avustajia, joilla on epidemiakokemusta johtaa toimia. Silti kansanterveys(asiantuntijat) ovat näkymättömiä verrattuna kliiniseen lääketieteeseen, eivätkä poliittiset johtajat ehkä osaa arvostaa kunnollista asiantuntija-apua.

– En uneksisikaan esiintyväni asiantuntijana aloilla, joissa en nyt ole asiantuntija – mutta olemme nähneet täsmälleen sitä tapahtuvan pandemiassa.

MacIntyren mukaan ilmavälitteisten tartuntojen tärkeyden kieltäminen WHO:ssa on esimerkki epäonnistumisista käyttää hyväksi merkityksellistä tietoa.

– WHO:n komiteassa ei ole aerosolitiedemiehiä jotka ymmärtävät hengitystievirusten liikkumista, eikä heidän asiantuntemustaan ole haettu. …SARS-COV-2:n kontrolli vaatii hyvin monitieteistä asiantuntemusta, mutta (komiteaa) johtivat tartuntatautien asiantuntijat, joiden leipää ovat haavatulehdukset ja mikrobilääkeresistenssi – joihin käsien pesu on avain, professori toteaa.

– Hengitysteitse tapahtuvien tartuntojen tai aerosolitieteen asiantuntijoiden puutteesta seurasi, että paljon vuodesta 2020 meni hygieniateatterin edistämiseen, aktiiviseen kannustamiseen olla käyttämättä maskeja ja seuranneeseen yleisön matalaan tietoisuuteen ilmanvaihdon ja maskien tärkeydestä heidän riskinsä vähentämisessä.

It's all in here. All your vaccination questions answered by Prof Raina MacIntyre. Like Rob says, if you are going to debate vaccination or just care about control v elimination of Covid you need to watch this. Let's hope some of the decision makers take note. #COVIDisAirborne https://t.co/GWQkLnHycR

— Andrew Hewat (@AndrewHewat) January 26, 2021