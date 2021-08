”Hybridisota jatkuu” – Lennot Irakista Minskiin myyty loppuun

Lennot Irakin Erbilistä Valko-Venäjän Minskiin on myyty valkovenäläistoimittaja ja -tutkija Tadeusz Giczanin mukaan loppuun peräti marraskuulle asti. Giczan kertoo Twitterissä, että Iraqi Airways on nyt avannut kolme uutta säännöllistä lentoreittiä maiden välille.

Virolainen europarlamentaarikko ja entinen ulkoministeri Urmas Paet toteaa Twitterissä suoraan tämän merkitsevän sitä, että Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan ”hybridisota Liettuaa vastaan jatkuu”.

Liettuaan on virrannut tämän vuoden aikana tuhansia siirtolaisia Valko-Venäjältä. Isoksi osaksi irakilaisista koostuvan siirtolaisvirta on mitä ilmeisimmin Valko-Venäjän organisoima hybridioperaatio, joka vaikuttaa kiihtyvän. Eilisen aikana Liettuassa otettiin kiinni 289 siirtolaista. Se oli enemmän kuin koskaan aiemmin.

Uutisportaali Delfin hiljattaisen reportaasin mukaan monilla rajan ylittävillä irakilaisilla on mukanaan suuria määriä käteistä, uudet puhelimet ja jopa valkovenäläisten hotellien avainkortteja. Viranomaiset kertovat irakilaisten yöpyvän hotellissa ja tulevan sitten rajalle.

Delfi julkaisi tänään rajalta lennokkivideon (alla) jolla vaikuttaa näkyvän valkovenäläisiä rajavartioita saattamassa Liettuaan pyrkiviä siirtolaisia.

Urmas Paetin mukaan EU:n on otettava asia vakavasti esille Irakin viranomaisten kanssa.

– Irak tietää tasan tarkkaan, miksi lennot Valko-Venäjälle moninkertaistuvat ja Valko-Venäjä antaa ystävällisesti viisumeita Irakin kansalaille, Paet toteaa.

Delphi published a video where it appears that illegal migrants heading towards Lithuanian border are being accompanied by Belarusian border guards. pic.twitter.com/CemomeA7S2

— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) August 3, 2021