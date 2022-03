Huoltovarmuuden sanotaan olevan hallittavissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan Ukrainan sodan välilliset vaikutukset ja heijastevaikutukset tuntuvat myös Suomessa.

− Venäjän vastaiset laajat pakotteet ja markkinareaktiot sekä niistä mahdollisesti seuraavat vastatoimet aiheuttavat meilläkin tarvetta sopeutua ja näin on jo tehty ja tehdään koko ajan. Huoltovarmuusvaikutuksia voi syntyä esimerkiksi erilaisten raaka-aineiden ja -materiaalien saatavuuden muutoksista, toimitusketjujen häiriöistä sekä digitaalisten palvelujen häiriöistä, sanoi Huoltovarmuuskeskus HVK:n toimitusjohtaja Janne Känkänen työ- ja elinkeinoministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä tiedotustilaisuudessa.

Känkäsen mukaan Suomen yleinen varautumisen taso on hyvä.

– Esimerkiksi Suomessa varastoidaan viiden kuukauden normaalia kulutusta vastaavat määrät tuontipolttoaineita ja viljaa vähintään kuuden kuukauden keskimääräistä kulutusta vastaava määrä. Täydennämme varastoja tilanteen mukaan. Lääkkeiden tuontiin ja valmistukseen liittyy 3-10 kuukauden varastointivelvoite, joka koskee näitä toimijoita, hän kertoi.

– Kriittisten toimijoiden ja infrastruktuurin kyvykkyyteen sietää ja torjua häiriöitä pitävät yllä muun maussa yhteiset harjoitukset erilaisten tilanteiden varalle, selkeät varautumiskäytännöt ja suunnitelmallinen jatkuvuuden hallinta, hän jatkoi.

Lisäksi huoltovarmuusrahastossa ovat Känkäsen mukaan mukana varmuusvarastoidut materiaalit sekä kassavarat, joiden avulla voidaan tarvittaessa nopeastikin reagoida erilaisiin tarpeisiin.

Huoltovarmuus on yhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuuden turvaamista. Esimerkiksi sitä että, vettä ja sähköä on käytettävissä, kaupoissa on ruokaa ja tietoliikenneyhteydet toimivat. Kriisi- ja häiriötilanteita ei pystytä aina estämään, mutta niitä voidaan rajata ja vahinkoja korjata.

− Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut perustavaa laatua olevalla tavalla. Kun akuutti kriisi on vähän asettunut ja eduskunta saa syksyllä huoltovarmuusselonteon käsiteltäväkseen, on syytä käydä keskustelu siitä, mille tasolle haluamme Suomen varautumisen asettaa muuttuneessa tilanteessa, totesi Känkänen.

