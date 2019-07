Huumelastissa olleen sukellusveneen pysäytyksestä raju video

Yhdysvaltain rannikkovartiosto kertoo takavarikoineensa viimeisen kahden kuukauden aikana yli 500 miljoonan dollarin eli noin 450 miljoonan euron arvosta huumeita.

Salakuljettajien materiaalia takavarikoitiin yhteensä 14 eri operaatiossa kansainvälisella merialueella Väli- ja Etelä-Amerikan maiden lähettyvillä.

Rannikkovartiosto on myös julkaissut videon huumekartellien käyttämän kotitekoisen sukellusveneen valtaamisesta. Videolla amerikkalaiset pikaveneet ajavat huumealuksen rinnalle avomerellä. Sukellusveneen kannelle astuneet viranomaiset avaavat veneen luukun ja pakottavat aluksen pysähtymään.

Varapresidentti Mike Pence osallistui torstaina Kalifornian San Diegossa järjestettyyn tilaisuuteen, jossa rannikkovartiosto toimitti maihin operaatioissa takavarikoidut lähes 18 000 kilogrammaa kokaiinia ja 420 kilogrammaa marihuanaa.

