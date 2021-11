Yhä useampi huumeisiin kuollut on alle 25-vuotias.

Huumeiden käyttö ja siitä aiheutuvat haitat ovat lisääntyneet koko 2000-luvun. Erityisen silmiinpistävää on huumemyrkytyksiin kuolleiden määrän, etenkin alle 25-vuotiaiden nuorten osuuden, kasvaminen.

Irti Huumeista ry:n mukaan Euroopan mittakaavassa Suomessa kuollaan huumeisiin poikkeuksellisen nuorina.

Suomessa kuoli viime vuonna huumemyrkytyksiin yhteensä 228 henkilöä eli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tuoreista tilastoista.

Kuolleista 76 oli alle 25-vuotiaita. Huumekuolemien määrä on lisääntynyt tasaisesti viimeisen 20 vuoden ajan. 2000-luvulla huumemyrkytyksiin on kuollut yhteensä jo 2 627 ihmistä.

Viime vuosina nuorten osuus huumeisiin kuolleista on ollut hälyttävässä nousussa. Viime vuonna alle 25-vuotiaiden huumemyrkytyskuolemat lisääntyivät 35 prosenttia edellisvuodesta.

– Tilanne on surullinen ja huolestuttava, mutta valitettavasti osa pidempiaikaista kehityskulkua. Huumeiden käytön aiheuttamat haitat näkyvät yhä vahvemmin päihdetyötä tekevien järjestöjen työssä. Myös koronapandemia on heikentänyt monien apua tarvitsevien tilannetta, sanoo toiminnanjohtaja Mirka Vainikka Irti Huumeista ry:stä.

Huumekuolemat olisivat ehkäistävissä

Yksi läheisensä menettäneistä on Mimmu, jonka veli Jani kuoli huumeisiin 26-vuotiaana. Hän toivoo huumeriippuvaisille lisää hoitopaikkoja.

– Veli yritti joitakin kertoja päästä irti huumeista. Aina kun hoitopolku alkoi jossain ja veli pääsi jatkohoitoon ja kuntoutukseen, heräsi toivo. Ne eivät kantaneet, vaan riippuvuus iski sieltä yli. Vielä päivää ennen kuolemaansa veli sanoi, että pitäisi lopetella. Siihen ei tullut tilaisuutta, Mimmu kertoo.

Huumeisiin kuolee Suomessa enemmän ihmisiä kuin tieliikenteessä. Huumekuolemat olisivat ehkäistävissä parantamalla päihdepalveluiden saatavuutta. Tarvitaan monipuolisesti erilaisia hoitomuotoja, pitkäkestoista psykososiaalista tukea ja myös lääkkeetöntä hoitoa.

Nuorten parissa tehtävä ehkäisevä päihdetyö ja käytön riskeistä tiedottaminen ovat yhtä lailla tärkeitä.

– Päihdehoidon piiriin pääseminen on vaikeaa, eikä oikeus hoitoon toteudu yhdenvertaisesti eri puolilla maata. Päihdehoito on saatava kuntoon, jos haluamme tilanteeseen muutosta. Esimerkiksi korvaushoidossa on Suomessa huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin muissa Pohjoismaissa, vaikka korvaushoidon on osoitettu ehkäisevän tehokkaasti huumekuolemia, sanoo toiminnanjohtaja Ron Furman Tukikohta ry:stä.

Päihdejärjestöt kehottavat lainsäätäjiä reagoimaan nopeasti, jotta Suomessa voidaan pilotoida ja ottaa käyttöön myös uusia päihdehaittoja vähentäviä menetelmiä.

– Keinovalikoimaan olisi hyvä saada muun muassa valvotut huumeiden käyttötilat, ainetestaus sekä opioidien vasta-aine naloksonin jakaminen yliannostusriskissä oleville käyttäjille, luettelee Furman.