Huumeiden pistotiloja Helsinkiin? Kokoomusvaltuutettu tyrmää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden valtuutettu Kati Juva on ehdottanut huumeidenkäyttäjille tiloja Helsinkiin.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Dani Niskanen (kok.) kummeksuu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöstä selvittää valvottujen suonensisäisten huumeiden käyttötilojen perustamista Helsinkiin.

Pistotilat olivat viime viikolla Helsingin kaupunginvaltuuston käsiteltävänä vihreiden valtuutettu Kati Juvan valtuustoaloitteen johdosta. Kokoomusvaltuutettu Juha Hakolan aloitteesta tekemä palautusesitys hävisi valtuustossa äänin 61-23.

– Ehdotus pistotilojen perustamisesta Helsinkiin on toteuttamiskelvoton, sillä tilojen toimintamalli on ristiriidassa Suomen lainsäädännön kanssa. Huumeiden käyttö on rikoslaissa kielletty huumausaineen käyttörikoksena. Pistotiloilla mahdollistettaisiin systemaattinen lainvastainen toiminta ilman, että siihen puututtaisiin, Dani Niskanen sanoo.

Kokoomusvaltuutetun mukaan laillisuusongelmien lisäksi pistotilat aiheuttaisivat erilaisia käytännön ongelmia niillä alueilla, joille tiloja perustettaisiin.

– Huumeidenkäyttötilojen perustaminen heikentäisi turvallisuutta niissä kaupunginosissa, joihin tiloja perustettaisiin. Poliisi on todennut aloitetta koskevassa lausunnossaan, että pistotilat todennäköisesti synnyttävät itsessään lähiympäristön turvallisuustunteeseen negatiivisesti vaikuttavaa liikehdintää lisääntyvän levottomuuden, huumekaupan ja muun rikollisuuden muodossa.

– Tämä viranomaisilta saatu viesti on syytä ottaa vakavissaan, Niskanen sanoo.

Hänen mukaansa ajatus Juvan aloitteen taustalla huumeidenkäyttäjien auttamisesta on oikea. Pistotilat eivät kuitenkaan Niskasen mielestä ole oikea keino huumekoukussa olevien ihmisten auttamiseksi.

– Pistotilojen ylläpitoon ja valvontaan tarvittavat resurssit on tehokkaampaa ja inhimillisempää käyttää suoraan huumeidenkäyttäjien auttamiseen. Resursointitarpeita on tälläkin hetkellä esimerkiksi huumevieroituksessa, Niskanen sanoo.