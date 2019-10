Huumeiden käyttö räjähti Pohjois-Koreassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtio on aloittanut toimet huume-epidemian taltuttamiseksi.

Pohjois-Koreasta vuonna 2016 loikanneen Thae Yong-hon mukaan valtio rahoittaa toimintaansa huumekaupalla ja yrittää nyt taltuttaa maassa rehottavaa huume-epidemiaa.

– Huumeriippuvuus on Pohjois-Koreassa todella suuri ongelma, Thae kertoo Yahoo Newsille.

– Siksi valtio on ryhtynyt toimiin estääkseen huumeiden leviämisen. Huumeita valmistetaan tavallisten perheiden ja ihmisten kodeissa. Sitä kutsutaan jääksi, koska valmistettaessa se näyttää pieneltä jääpalalta.

Thae toimi aikaisemmin Pohjois-Korean Britannian-apulaissuurlähettiläänä. Hän loikkasi perheineen Etelä-Koreaan vuonna 2016. Thae on yksi korkea-arvoisimmista virkailijoista, joka on loikannut Pohjois-Koreasta.

Pohjois-Korean huumeongelmasta on kerrottu mediassa aikaisemmin.

– Metamfetamiinia on pidetty Pohjois-Koreassa eräänlaisena erittäin voimakkaana energiaa lisäävänä huumeena, vähän niin kuin vahvistettuna Red Bullina, kertoo Kookmin Universityn Pohjois-Korea-tuntija Andrei Lankov The New York Timesille.

The Daily NK:n mukaan varsinkin nuorten riippuvuudesta on tullut suuri ongelma. Kaksi- ja kolmekymppisten nuorten ja jopa lukiolaisten kerrotaan polttavan kristallia syntymäpäiväjuhlissa.

Radio Free Asia kertoo, että metamfetamiinista on tullut myös suosittu lahja juhlapyhinä.