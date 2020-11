Huumeiden käyttö ja haitat lisääntyneet rajusti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Huumeiden kokeilu ja ongelmakäyttö ovat lisääntyneet Suomessa koko 2000-luvun.

Sekä huumeiden vuoksi hoitoon hakeutuneiden että ja huumekuolemien määrä ovat kasvaneet viime vuosina, kertoo Terveyhden ja hyvinvoinnin laitos THL. Samoin tilastoidut huumausainerikokset ja huumaantuneena ajaminen ovat lisääntyneet viisi vuotta peräkkäin.

– Kyseessä ei kuitenkaan ole huumetilanteen voimakas ja nopea heikkeneminen, vaan huumeiden käyttö ja siihen liittyvät haitat ovat lisääntyneet jo parinkymmenen vuoden ajan joitakin lyhyitä suvantovaiheita lukuun ottamatta, sanoo THL:n erityisasiantuntija Sanna Rönkä.

Viimeisimmän Huumekyselyn (2018) mukaan huumeiden kokeilu ja käyttö ovat edelleen yleistyneet. Kerran elämänsä aikana jotain huumetta kokeilleita oli 24 prosenttia, edellisen vuoden aikana kahdeksan prosenttia ja viimeisen kuukauden aikana kolme prosenttia väestöstä.

Suomalaisten huumekokeilut ovat nelinkertaistuneet 1990-luvun alusta lähtien. Huumeiden kokeilu ja käyttö on tyypillisintä 25–34-vuotiailla. Heistä 45 prosenttia on kokeillut huumeita ainakin kerran elämän aikana.

Alaikäisten nuorten kannabiksen kokeilun ja käytön yleisyys on ollut pitkään vakaalla tasolla. Viimeisten tulosten mukaan kannabiksen kokeilu on kuitenkin lisääntynyt. Kouluterveyskyselyn mukaan kannabista elinaikanaan kokeilleiden osuus on hieman noussut vuodesta 2017, ja oli vuonna 2019 ammattikoululaisilla 20 prosenttia, lukiolaisilla 14 prosenttia ja peruskoululaisilla yhdeksän prosenttia.

Vuonna 2015 elinaikanaan kannabista kokeilleita yhdeksäsluokkalaisia poikia oli tutkimuksen mukaan kymmenen prosenttia ja tyttöjä seitsemän prosenttia, kun vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 13 prosenttia pojilla ja yhdeksän prosenttia tytöillä. Muita huumeita nuorista oli kokeillut vain kolme prosenttia, missä ei ole muutosta aikaisempaan.

Tuoreimman arvion mukaan Suomessa oli 31 100–44 300 amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttävää vuonna 2017. Väestöön suhteutettuna tämä tarkoittaa, että huumeita ongelmallisesti käyttäviä on 0,9–1,3 prosenttia kaikista 15–64-vuotiaista suomalaisista.

Naisia huumeita ongelmallisesti käyttävistä arvioidaan olevan noin 8 500–11 900, eli vajaa kolmannes. Huumeiden ongelmallinen käyttö on yleisintä 25–34-vuotiailla ja toiseksi yleisintä 35–44-vuotiailla.

Huumekuolemien määrä lisääntynyt

Välittömien huumekuolemien – peruskuolinsyynä huumeiden käyttöön tai riippuvuuteen viittaava diagnoosi tai huumeyliannostus – määrä on lisääntynyt viime vuosina.

Kun vuonna 2015 välittömiä huumekuolemia oli 176, vastaava luku oli 261 vuonna 2018. Sama kehitys on nähtävissä, kun tarkastellaan huumemyrkytyskuolemia ja huumelöydöksiä vainajista. Huumemyrkytyskuolemia oli 189 vuonna 2019 ja huumelöydöksiä 433.

Uusimpien tulosten mukaan ongelmallisesti huumeita käyttävien 15–24-vuotiaiden nuorten osuus sekä saman ikäisten nuorten huumemyrkytyskuolemat ovat lisääntyneet. Vaikka suurin osa nuorista ei ole edes kokeillut huumeita, ongelmallisen käytön ja myrkytyskuolemien lisääntyminen 15–24-vuotiailla on huomiota herättävää.

– Huumeiden käyttöön ja haittoihin voi vaikuttaa monin tutkituin keinoin. Hoitoa ja muuta tukea tulisi olla riittävästi tarjolla heille, joilla on jo huumeiden ongelmallista käyttöä, Sanna Rönkä toteaa.

Huumausainerikokset lisääntyneet viisi vuotta peräkkäin

Huumeisin liittyvät rikokset ovat lisääntyneet viimeiset viisi vuotta. Vuonna 2019 rikosten määrä lisääntyi noin 11 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen.

Poliisin arvion mukaan huumeiden saatavuus on lisääntynyt internetin salattujen verkkojen kauppapaikkojen myötä. Yleisimmät huumeet ovat eri kannabistuotteet, amfetamiini, ekstaasi, buprenorfiini ja bentsodiatsepiinejä sisältävät lääkevalmisteet.

Huumeiden salakuljetus ja levittäminen ovat pitkälti järjestäytyneiden rikollisryhmien hallussa.

Myös epäiltyjen huumaantuneena ajaneiden määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2012 vuoteen 2018. Vuonna 2012 epäiltyjä tapauksia oli 3 863, kun vuonna 2019 niitä oli 9 236. Samanaikaisesti alkoholirattijuopumusepäilyt ovat laskeneet lähes 30 prosenttia.

Tiedot perustua tänään julkistettuun Huumetilanne Suomessa 2020 -raporttiin ja sitä täydentävään yhteenvetoon, jotka kokoavat keskeiset tutkimus- ja tilastotiedot huumetilanteesta.