Hussein al-Taee: Miksi Elina Lepomäki haluaa hämminkiä itärajalla?

SDP:n kansanedustajan mukaan suhteita Venäjään tulee hoitaa maltilla.

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taee vastaa twitterissä kommentteihin, jossa hänen viestiensä arvosteltiin edustavan suomettumista.

– Onko kysytty, miksi #USA eduskunnan ystävyysryhmän puheenjohtaja @elinalepomäki haluaa aiheuttaa hämminkiä itä-rajalla kun EU:n etelä-raja on aktiivinen? Venäjä-suhde hoidetaan maltilla, viisaudella ja oikea-aikaisesti. Ei pidä hämmentää kun itse ollaan haavoittuvaisia, Hussein al-Taee tviittaa.

– On viisautta hoitaa #Kreikka-kysymys ensin. Se hoituu tukemalla Kreikkaa. Venäjä ja Turkki ovat ennenkin sopineet riitansa. Näiden maiden yhteinen nimittäjä on EUn haastaminen. Voimme painostaa Venäjää kun etelä-raja rauhoitetaan ja EU:n sisällä on sopu esim pakolaiskiintiöistä.

Kommentti liittyy entisen pääministeri Alexander Stubbin jakamaan Iltalehden näkökulmakirjoitukseen. Kirjoitus koski al-Taeen viime viikolla julkaisemia tviittejä, joissa al-Taee arvosteli kansanedustaja Elina Lepomäen (kok.) esitystä Venäjän vastaisten EU-pakotteiden kiristämisestä.

Historiantutkija Riku Keski-Rauska on jakanut Twitterissä kuvankaappauksen Hussein al-Taeen tviiteistä. Niistä ensimmäinen on hänen mukaansa poistunut.

– Onko kysytty, miksi @rauhantaee ottaa silmätikuksi yksittäisen kansanedustajan, joka kysyy ihan relevantteja kysymyksiä? Onko nyt niin, että al-Taee väittää @elinalepomaki toimivan jonkun toimeksiannosta, vai miten tämä twiitti on ymmärrettävissä? #turpo #Syyria #pakolaiset, suomettumista tutkinut Keski-Rauska kysyy.

