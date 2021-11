Hussein al-Taee: Järjestöt tekevät tarpeellista kehitysyhteistyötä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan yhteiskuntien on kyettävä irtautumaan länsimaiden tuottamien hankkeiden riippuvuudesta.

Ulkoministeriö on myöntänyt yhteensä noin 276 miljoonaa euroa rahoitusta kehitysyhteistyöohjelmiin vuosille 2022–2025.

Myönnetyt tuet ovat ohjelmatukia ja ne ovat osa kansalaisyhteiskunnan kehitysyhteistyöhön suunnattua kehitysyhteistyömäärärahaa. Ohjelmatuet ovat merkittävä osa Suomen kehityspolitiikan ja kansalaisyhteiskuntalinjauksen toimeenpanoa.

Kansanedustaja Hussein al-Taee näkee tämän erittäin positiivisena asiana.

– Näillä tuilla pystytään mahdollistamaan tärkeiden kansalaisjärjestöjen toimiminen globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Järjestöt pystyvät ohjelmatukien myötä edistämään myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. On muistettava, että tällä hetkellä maailmassa on yli 300 miljoonaa lasta sotauhan alla. Ensisijaisen tärkeää olisi siis rauhan edistäminen aina osana suomalaisia hankkeita ulkomailla. Yhteiskuntien on kyettävä nousemaan asteittain jaloilleen, ja irtautua länsimaiden tuottamien hankkeiden riippuvuudesta, hän toteaa tiedotteessa.

Hussein al-Taeen johtama SDP:n työryhmä tekee yhteistyötä järjestöjen ja pankkien kanssa mahdollistaakseen järjestökentän ja myös ikäihmisten yhdenvertaiset pankkipalvelut.

Hän haluaa kiinnittää huomiota siihen, että joidenkin pankkien negatiiviseen talletuskorkoon hupenee osa näistä valtion avustuksista. Silloin ne ovat kansalaisjärjestön avustustyöstä pois.

– Työryhmän tavoitteena on löytää ratkaisuja kansalaisjärjestöjen haasteisiin saada pankkitili sekä löytää ratkaisuja pankkipalveluissa esiintyneisiin haasteisiin. Järjestöt eivät pysty toimimaan, jos ne eivät voi käyttää heille osoitettuja tukia. Tukia ei ole tarkoitettu negatiivisen talletuskoron maksamiseen, vaan ne on käytettävä järjestön ohjelmatyöhön. Tähän täytyy löytää järkevä ratkaisu, al-Taee toteaa.

Työryhmä on keskustellut kuluneen syksyn aikana useiden kansalaisjärjestöjen kanssa, myös viranomaisten, sekä eläkeläisjärjestöjen kanssa.

– Tähän kokonaisuuteen nivoutuu lisäksi ikäihmisten yhdenvertaiset pankkipalvelut. Kaikki eivät pysy kasvavassa digitalisaatiossa mukana ja tähän pitää pystyä puuttumaan. Kaiken kaikkiaan yhdenvertaiset pankkipalvelut sekä yksittäisille ihmisille että elintärkeille kansalaisjärjestöille ovat toimivan kansalaisyhteiskunnan peruspilareita, al-Taee painottaa.