Hussein al-Taee: Hiljainen hyväksyntä riittää al-Hol-toimiin

SDP:n kansanedustaja puolustaa hallituksen toimia al-Holin leirin tapauksessa.

SDP:n Hussein al-Taee arvostelee ”joitakin poliitikkoja” ja mediaa al-Holin ISIS-leirin asiassa. Hän korostaa asian hoidon vaatimaa harkintaa ja valmistelua ja puolustaa hallituksen toimintaa sekä ”niukkaa tiedotuslinjaa”.

Kansanedustaja kirjoittaa blogissaan, että vastuu ihmishengestä on raskas, erityisesti kun kyse on lapsesta.

– Hallituksen iltakoulun yhteydessä oleva ”hiljainen hyväksyntä” oli enemmän kuin riittävä ponnike virkamiehille alkaa selvittämään, suunnittelemaan ja tekemään tapauskohtaista harkintaa näiden lasten hyvinvoinnin ja elämän takaamiseksi, Hussein al-Taee toteaa.

Pääministeri Sanna Marin kommentoi viime viikolla, ettei hänellä ole tarkempia tietoja Suomen viranomaisten toimista ISIS-leiriläisten kotiuttamiseksi. Marinin mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnalla on kuitenkin hallituksen ”hiljainen hyväksyntä”.

Haavisto on vedonnut julkisuudessa ensin oikeuskanslerin ratkaisuun ja sitten Antti Rinteen (sd.) hallituksen iltakoulussa 31.10 esiteltyyn ”toimintalinjaukseen”. Verkkouutiset käy linjaa läpi tässä jutussa.

– ”Lapsen oikeus elämään” -ohjenuoran perusteella on hallituksella ja virkamiehillä velvollisuus laatia suunnitelmia, ja heille on annettava mahdollisuus näin herkässä asiassa toimia ilman julkisuuden painetta, Hussein al-Taee sanoo.

Al-Taeen mukaan suunnitelmia on laadittava myös eri asenteisten äitien varalle, ”sillä lapsia saatettaisiin joutua pelastamaan äideiltään”. Tässä yhteydessä hän viittaa Helsingin Sanomien leirillä haastattelemaan ”Jonnaan”. Hän kertoi viikonloppuna, ettei halua palata lapsineen Suomeen. Jonnan mukaan ISIS:n kalifaatti tekee vielä paluun.

Al-Taeen mukaan esimerkiksi asiaa hoitaneen Pekka Haaviston nimittämän ulkoministeriön erityisvirkamiehen neuvottelutilanne olisi vaikeutunut, jos ”hänen korttinsa olisi paljastettu” ennenaikaisella tai spekulatiivisella julkisuudella.

– Entä kotimaassa? Muiden suomalaisten turvallisuutta on haluttu varmistaa ja taata mahdollisimman pitkälle taustalla tapahtuvalla selvitystyöllä. Eri kokoonpanoilla (Juha) Sipilän (kesk.), Rinteen ja Marinin hallitusten aikana, neljä ministeriötä, kuntia ja kaupunkeja on kokoontunut tämän asian tiimoilta, selvittämään haettavien henkilöiden ja kotimaassa olevien suomalaisten hyvinvointia, sietokykyä ja turvallisuutta. Tämä on normaali varomenettely, jota kyetään hoitamaan virkamiestyönä, kansanedustaja kirjoittaa.

Julkisuuteen vuotaneiden asiakirjojen perusteella Suomessa on tehty salassa pitkälle viety suunnitelma kaikkien halukkaiden leiriläisten kotiuttamiseksi charterlennolla. Lento oli kaavailtu viime viikolle. Syytä sen toteuttamatta jäämiselle ei tiedetä. Helsingin Sanomat kertoi vielä viime viikolla, että uutta lentoa suunnitellaan mahdollisesti jo tälle viikolle. Ulkoministeri Haavisto on kertonut, ettei mitään aktiivista operaatiota ole käynnissä.

Hussein al-Taeen mukaan valtiolla on syynsä luokitella asiakirjoja luottamuksellisiksi ja salaisiksi. Asiakirjavuodot ovat hänestä kasvattaneet kasvattaneet asiaan liittyviä riskejä.

– Peräänkuulutan vastuullista suhtautumista tähän tapaukseen, johon liittyy moni ihmiskohtalo ja jonka mahdollisimman onnistunut hoitaminen on ensisijaisen tärkeätä – vastuu on poliitikoilla ja virkamiehillä, mutta myös medialla. Populististen kantojen ja kyselyiden julkaiseminen somessa eivät ole asian vakavuuden kannalta vastuullisia. Suhteellisuudentaju tuntuu joiltain karisseen. Virkamiehille ja asiasta ensisijaisesti vastuussa oleville toimijoille on nyt annettava työrauha.

