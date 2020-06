Hussein al-Taee: Eivät maahanmuuttajat hakeudu sosiaaliturvaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n kansanedustajan mukaan töiden sijaan päädytään usein kielen opiskeluun.

SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taeen mukaan maahanmuuttajista liikkuu edelleen vääriä käsityksiä ja narratiiveja, joita on saatava murrettua.

– Narratiivi siitä, että valtaosa maahanmuuttajista hakeutuu Suomeen sosiaaliturvan vuoksi on murrettava. Se on lyömäase keskustelussa. Eivät ihmiset hakeudu sosiaaliturvaan. Suurin osa maahanmuuttajista tulevat työn perässä, Hussein al-Taee kirjoittaa Twitterissä.

Hussein al-Taee toteaa, että pakolaisille Suomi opettaa toimeentulotuen hakemista.

– Tutkimukset osoittavat, että suurin osa pakolaisista tulee Suomeen tietämättä sosiaaliturvasta. Ja on motivoitunut työhön.

Hän nostaa Suomen maahanmuuttojärjestelmän haasteista esimerkkitapaukseksi tilanteen, jossa Suomeen hakeutuisi pakolaisena mieslääkäri, jolla on vaimo ja neljä lasta.

– Pariskunta kokee, ettei heidän kannata hakeutua työhön, joista ansaitaan vähemmän kuin mitä sosiaaliturvasta saa, kerta lapsia on paljon. Päädytään mieluummin kielenopiskeluun, hän sanoo.

– Työtä tekemällä, ei saa kansalaisuutta. Tämä on nurinkurista, sillä Suomessa työ ja verojen maksaminen on jumalasta seuraava. Moni sanookin, että TUO TYÖTÖN SAI KANSALAISUUDEN, ja minä joka on raatanut viisi vuotta putkeen varastolla, en ole oppinut tarpeeksi suomea, jään ilman..

Hussein al-Taeen mukaan monelle voi olla raskasta lähteä hakemaan vastaavuuskoulutusta kansalaisuuden saamisen jälkeen, vaikka lähtömaassa olisi ollut hyvä ammatti. Tämän vuoksi ihmisten töihin pääsyä tulisi hänen mukaansa helpottaa maahan tullessa sekä pyrkiä kansalaisten ja poliitikkojen asenteiden muuttamiseen.

– Suomalaisia häiritsee esimerkiksi näky siitä, että itse pitää raataa ”niskalimassa” ja tuo nainen saa uudet rattaat, joihin minulla ei edes työlläni ole varaa ostaa, al-Taee sanoo.

– On tärkeätä nyt pyrkiä järkevällä maahanmuutto-, koulutus- ja ulkomaalaispolitiikalla tekemään ratkaisuja, jotka esim. poistavat kannustinloukkuja työlle. Mahdollistaa 2. mamusukupolven menestyminen, ja kyetä eduskunnassa käymään rakentavaa vuoropuhelua nimittelyn sijaan.

