Hussein al-Taee: Donald Trump voi joutua toteuttamaan uhkauksiaan

Kansanedustaja Hussein al-Taeen (sd.) mukaan tilanne Yhdysvaltain ja Iranin välillä voi yltyä niin, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump joutuu toteuttamaan lupauksiaan. Trump varoitti vastaavansa 52 iskulla, mikäli Iran iskee Yhdysvaltain kansalaisia tai tukikohtia vastaan.

Trumpin mukaan mahdolliset iskut kohdistusivat myös Iranin ja iranilaisen kulttuurin kannalta tärkeisiin ja korkean profiilin kohteisiin.

Al-Taeen mukaan uhkaus iskeä iranilaisia kultuurikohteita vastaan sotii sivistyneisyyttä, ihmisyyttä ja historiantajua vastaan.

– Ei ole iranilaisia kohteita, on ihmiskunnan kannalta tärkeitä kohteita Iranin maaperällä. Tällä pelotevaikutuksella Valkoinen talo pyrkii minimoimaan vahinkoa, al-Taee kertoo twitterissä.

Al-Taeen mukaan Iran pyrkii nyt vähentämään Yhdysvaltain vaikutusvaltaa ”Länsi-Aasiassa”, viitaten Iranin ulkoministeri Mohammad Javad Zarifin lausuntoon.

Irakin parlamentin päätös ”amerikkalaisten sotilaiden lähdöstä” voisi al-Taeen tietojen mukaan tarkoittaa joko sotilaiden liikkumisen rajaamista, määrän pienentämistä tai pysyvää lähtöä. Shiiojen jäädessä vahvasti Iranin vaikutuspiiriin, tilanne saattaisi kärjistyä.

– Jos sunnit ja kurdit tai vain kurdit päättävät pitää amerikkalaiset alueillaan parlamentin päätöksestä huolimatta, saatamme nähdä Irakin sirpaloitumisen kolmeksi tai neljäksi keskenään sotivaksi alueeksi.

Al-Taeen mukaan myös sunnien poliittinen johto on jakaantunut. Päätös yhdysvaltalaisisten joukkojen pitämisestä sunni-alueilla ei tulisi olemaan helppo.

– Yhdysvallat joutuisi lähettämään alueella kymmeniä tuhansia lisää sotilaita, jos se haluaisi pitää tukikohdansa turvassa. Tämän jenkit tietävät.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.

Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.

End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c

— Javad Zarif (@JZarif) January 4, 2020