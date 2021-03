HUS:n johtaja: Nykyisellä rokotusjärjestyksellä saatamme antaa jopa satojen kuolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juha Tuomisen mielestä jakamista tasaisesti kaikkialle Suomeen on vaikeaa perustella.

HUS:n toimitusjohtaja Juha Tuominen kirjoittaa Mediuutisissa yhdenvertaisuudesta koronarokotusten jakamisessa. Hänen mukaansa ikäihmisten rokottamisen jälkeen olisi perusteltua jatkaa rokotuksia vaikuttavuusperusteisesti.

– Jos yhteiskunta ei käytä vallassaan olevia keinoja suuremmassa vaarassa olevien ihmisten turvaamiseksi, herää kysymys, toteutuuko perustuslain kansalaisille turvaama yhdenvertaisuus ja terveyden edistäminen, Juha Tuominen toteaa.

– Nykyisen rokotusjärjestyksen lopputulos saattaa olla, että annamme kymmenien, jopa satojen kuolla Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa korona jyllää – vaikka se olisi vältettävissä.

Tuominen kaipaa asiassa terveydenhuollon etiikkaa pohtivien toimijoiden näkemyksiä.

– Vaikka päätös rokotusjärjestyksestä vaatiikin poliittisen päätöksen, perusteiden tulisi olla puhtaasti henkeä ja terveyttä suojelevia.

HUS-johtajan mukaan Suomessa alueelliset erot tartuntariskissä lisäävät yhä toisaalta eroja terveiden ja sairaiden ja toisaalta riskiammatissa työskentelevien ja työskentelemättömien välillä.

– Keskustelu koronarokotusten jakamisesta epidemiatilanteen perusteella muistuttaa lähes huutoäänestystä. Tällä hetkellä rokotusjärjestykseen vaikuttavat ikä ja taustasairaudet. Esimerkiksi 40–49-vuotiailla riski joutua sairaalahoitoon on alle puolet siitä, mitä se on 60–69-vuotiailla. Kuolinriski on ikäryhmistä kaikkein suurin yli 70-vuotiailla, hän perustelee.

– Maassamme on alueita, joilla virusta ei käytännössä ole juuri voinut kohdata. Lukuun ottamatta rajoittuneita ryvästymiä alueelliset erot tartuntariskissä ovat olleet hyvin pysyviä. Rajoitustoimet jatkuvat koko maassa, ja pandemia todennäköisesti sammuu rokotusten myötä, joten nämä alueet välttynevät laajamittaiselta koronatartunnan riskiltä.

– On vaikeaa perustella rokotteiden jakamista tasaisesti kaikkialle maahan.