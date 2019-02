HUS:n hallintoylilääkäri LM:lle: EU ja perustuslaki lähes mahdoton yhdistelmä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lasse Lehtonen pitää perustuslakivaliokunnan perjantaista lausuntoa sote-uudistuksesta yllätyksettömänä.

Helsingin yliopistollisen sairaalan hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen sanoo Lännen Median haastattelussa EU-lainsäädännön ja Suomen perustuslain yhdistämisen olevan yksi sote-uudistuksen haasteista.

Sote-uudistuksen yhteydessä on keskusteltu kiivaasti siitä, pitäisikö uudistuksen lainmukaisuudesta pyytää notifikaatiomenettelyllä Euroopan komission kanta. EU-lakien mukaan julkisia ja yksityisiä toimijoita on kilpailutilanteessa kohdeltava yhdenvertaisesti. Samalla sote-uudistukseen kuitenkin sisältyy muun muassa maakuntien liikelaitosten konkurssisuoja, mitä on pidetty EU-oikeuden vastaisena valtion tukena julkiselle toimijalle.

Lehtosen mielestä tilanne on hankala, sillä perustuslain mukaan tietyt palvelut on tuotettava julkisesti.

– Perustuslain ja Eurooppa-oikeuden suhde on vähän kuin harakka tervatulla pyrstöllä. Jos perustuslaki edellyttää että julkinen valta tuottaa palvelut, ja EU-oikeus edellyttää kohtelemaan neutraalisti eri tyylisiä kilpailijoita, niin on vaikea pistää julkista ja yksityistä kilpailemaan keskenään. Se on lähes mahdoton tehtävä, Lehtonen sanoo Lännen Median haastattelussa.

Muutoin Lehtonen pitää perustuslakivaliokunnan eilen julkaisemaa lausuntoa varsin yllätyksettömänä.

– Oli hienoa, että perustuslakivaliokunta sai aikaan yksimielisen lausunnon ja että heidän selkeä linjansa piti. Lausunnossa on hyvin samalla tavalla kuin kahdessa edellisessäkin nostettu asioita esiin. Tietyt asiat ovat teknisesti vaikeita ratkaista, ja tässä on sosiaali- ja terveysvaliokunnan toisen yrityksen paikka pystyä löytämään näihin asioihin ratkaisu, Lehtonen sanoo.