HUS:n ex-johtaja: Suomea ei saa vaarantaa löysillä rajatoimilla

Pandemia ei ole Aki Lindénin mukaan vielä ohi.

SDP:n kansanedustaja Aki Lindénin mukaan rajakontrollit ovat edelleen tarpeen koronatilanteen kurissa pitämiseksi. Lääkäritaustainen Lindén on entinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS:n toimitusjohtaja.

Suomen koronatilannetta ei pidä vaarantaa ”löysillä” rajatoimilla, Lindén kirjoittaa Twitterissä.

– Rajakontrolli koronaviruksen suhteen on edelleen tarpeen, vaikka maan sisällä rajoituksia vähennetään ja poistetaan. Maamme koronatilanne on suhteellisen hyvä, eikä sitä pidä vaarantaa liian löysällä menettelyllä rajoilla.

Vaikka rajoituksia poistetaan, ei pandemia ole ohi, Lindén muistuttaa. THL:n mukaan 104 ihmistä saa Suomessa nyt hoitoa koronan takia, ja heistä tehohoidossa on 21 potilasta.

– Ihmisten on hyvä muistaa, että vaikka rajoituksia poistetaan, ei koronapandemia ole ohi. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä tartuntojen ehkäisyssä. ”Normaalioloissa” ei sairaaloissa ole yli 100 potilasta koronan takia, ja he ovat vain vaikeimmin sairastava ryhmä, Lindén sanoo.

