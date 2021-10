HUS:n ex-johtaja: Paine jo vaarallinen, korona muuttunut vakavaksi

Aki Lindénin mukaan pienemmistäkin asioista on järjestetty kriisikokouksia.

HUS:n entinen toimitusjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Aki Lindén twiittaa muuttuneesta epidemiatilanteesta.

Hän huomauttaa, että sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kaksinkertaistunut kuukaudessa.

– Asiantuntijan ei kuulu maalailla kauhukuvia, mutta kyllä #korona tilanne on nyt muuttunut vakavaksi ja sairaaloiden paine alkaa olla ja osin jo on vaarallinen, Aki Lindén varoittaa.

– Tämä vaatii nyt muutakin kuin ”vierestä seuraamista”, pienemmistäkin asioista on kriisikokouksia järjestetty.

— Aki Linden (@LindenAki) October 19, 2021