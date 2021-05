HUS:n ex-johtaja hälyttää: Tartunnat lisääntyvät – voitonhuuma ollut liian voimakas

Aki Lindénin mukaan tautitilanteen myönteinen kehitys on kääntynyt.

Suomalaiset ovat juhlistaneet koronan selättämistä liian voimakkaasti, ja tartuntojen määrä on jälleen kääntynyt kasvuun. Näin varoittaa kansanedustaja, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) entinen toimitusjohtaja Aki Lindén (sd.).

Ilmaantuvuusluku ja tartunnat ovat nousussa, lääkärikansanedustaja hälyttää Twitterissä.

– Hälytys! Kaksi kuukautta jatkunut #korona tartuntojen vähentyminen on pysähtynyt ja ensimmäisen kerran kääntynyt uudelleen kasvuun. Kahden viikon ilmaantuvuusluku per 100000 asukasta 49,9 —> 51,9. ”korona on kohta voitettu”-huuma on ollut liian voimakas.

Suomessa rekisteröitiin keskiviikkona 289 uutta koronavirustartuntaa. Tautitilanne on viimeisen kahden viikon aikana huonontunut useassa sairaanhoitopiirissä.

