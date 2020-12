HUSin ylilääkäri Ylelle: Uusi mutaatio saattaa levitä jo Suomessakin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronaviruksen mutaatio havaittiin Britanniassa jo syyskuun lopussa.

– Virus on havaittu Britanniassa jo syyskuun lopussa eli on mahdollista, että sitä on Suomeenkin jonkun mukana kantautunut, sanoo HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen Ylen uutisille.

Suomessa marras–joulukuussa lisääntyneiden tartuntamäärien syyksi hän ei kuitenkaan epäile uutta virustyyppiä.

– Kun tapaukset lähtevät nousemaan, tartuntaketjuja vain alkaa syntymään. Siihen ei välttämättä tarvita uudenlaista virusta, Järvinen sanoo.

Uutta virustyyppiä on löydetty Britannian lisäksi ainakin Italiasta, Tanskasta, Hollannista ja Australiasta.

Järvisen mukaan myös Suomessa pitäisi tutkia nyt enemmän viruksen perimää.

– Olisi tärkeä saada ulkomailta saapuvien positiivisten virusten perimä selville, erityisesti Britanniaan viittaavat viruskannat, toteaa Järvinen.

Viruksen muunnoksia tutkitaan Huslabissa ja Helsingin yliopistossa.

– En osaa tarkasti sanoa, kuinka paljon sitä tehdään, mutta pieni otoshan se aina on. Kannattaisi tehdä otantoja laajemmin viruskannoistamme. Jos helpommin tarttuva virus lähtee leviämään, potilasmäärän kasvu nähdään vasta joidenkin viikkojen kuluttua, Järvinen sanoo.