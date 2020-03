HUSin työntekijällä koronatartunta – altistuneita 33

HUSin nuorisopsykiatriassa hallinnollisessa työskentelevällä sairaanhoitajalla on todettu koronavirustartunta.

Tartunnan saanut palasi Itävallasta Tirolin alueelta 1. maaliskuuta ja hänen oireensa alkoivat seuraavana päivänä.

THL julisti Tirolin epidemia-alueeksi vasta 9. maaliskuuta, joten työntekijä ei osannut epäillä koronavirustartuntaa oireidensa aiheuttajaksi. Tartuntaepäily heräsi vasta, kun Tiroli lisättiin epidemia-alueeksi.

Tartunnan saanut on ollut osan aikaa sairauslomalla, joten työssä altistuksia on tapahtunut kolmen päivän aikana. Tartunnalle on altistunut 33 HUSin työntekijää, joista suurin osa on nuorisopsykiatrian henkilökuntaa. Heidät kaikki on asetettu kotikaranteeniin.

HUSin nuorisopsykiatrian yksiköissä potilaita ei ole altistunut, koska kyseinen työntekijä ei ole tehnyt potilastyötä.

– Joitakin muutoksia potilaiden vastaanottoihin tulee paikallisesti ja tiedotamme näistä potilaille, kertoo toimialajohtaja Matti Holi HUSin Psykiatriasta.

Yhteensä HUSin alueella on todettu 69 tartuntaa. Tähän mennessä todetut tartunnat kaikki liittyvät matkailuun epidemia-alueille tai kontaktiin tartunnan saaneen kanssa.