HUSin Lasse Lehtonen Ylelle: Rokotetta odotettava vielä vuosi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen arvioi, että koronarokotetta joudutaan odottamaan vielä vuosi, kertoo Yle.

– Meillä on monta hyvää kandidaattia rokotteeseen olemassa. Arviot on sellaisia, että vuoden vaihteen paikkeessa näille haetaan myyntilupaa ja siitä kestää jonkun aikaa, että ne on kaupallisesti saatavissa ja että väestöä voidaan rokottaa, Lasse Lehtonen sanoi Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Lehtosen mukaan suurin jännitettävä asia on nyt, kuinka tehokkaita rokotteet ovat: antavatko ne suojan 60 vai 90 prosentille rokotetuista, kuinka monta piikkiä tarvitaan ja kuinka kauan rokotteen antama suoja kestää.

– Vuosi vielä täytyisi kärvistellä tässä koronavaikeuksissa, Lehtonen sanoi.