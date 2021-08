HUSin ylilääkäri: Vieraskielisten osuus tartunnoista noussut runsaasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asko Järvisen mukaan rokotukset suojaavat hyvin vaikealta koronataudilta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella oli eilen maanantaina erikoissairaanhoidossa 26 potilasta, joista seitsemän oli tehohoidossa.

– Kesän aikana merkittävä tekijä sairaalahoitoon joutumisessa on ollut rokottamattomuus, HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kertoo Verkkouutisille sähköpostitse.

Järvisen mukaan osalla rokotuksen saaneista ja sairaalahoitoon joutuneista on ollut jokin perussairaus tai lääkitys, joka on vaikuttanut asiaan.

– Potilaat ovat olleet aiempaa nuorempia, koska iäkkäämpi väestö on saanut laajemmin kaksi rokoteannosta ja kattavammin rokotettu. Rokotukset näyttäisivät siten suojaavaan vaikealta taudilta hyvin. Lapsia ei ole joukossa ollut, Järvinen kertoo.

Vieraskielisten rokotukset edenneet muita hitaammin

Verkkouutisten tietojen mukaan sairaalahoitoon päätyy ennen muuta rokottamattomia maahanmuuttajia.

– Viime viikkoina on muun kuin suomen- ja ruotsinkielisten osuus todetuista tartunnoista noussut runsaasti, ja se on näkynyt myös sairaalapotilaissa, Järvinen vahvistaa.

Järvinen kertoo, että vieraskielisten rokotukset ovat kunnista saadun tiedon mukaan edenneet hitaammin kuin suomen- ja ruotsinkielisten.

Rokotuksista vastaavat kunnat, joissa mietitään keinoja, miten rokotekattavuutta saataisiin nostettua.

– Yksi tärkeä keino on rokotteiden saamisen helpoksi tekeminen esimerkiksi erilaisissa walk in ja pop up -tyyppisissä tilaisuuksissa. Rokoteinformaatiota jaetaan kunnissa runsaasti ja myös eri kielillä sekä eri kohderyhmille käyttäen sosiaalista mediaa nuorten tavoittamiseksi, Järvinen toteaa.