HUSin ex-johtaja: Tilanne on todella paha

Aki Lindénin mukaan epidemian aalto on otettava tosissaan.

HUSin entinen toimitusjohtaja, kansanedustaja Aki Lindén (sd.) sanoo epidemiatilanteen olevan todella paha eikä sitä voi enää vain ”seurata”.

– Koronan ilmaantuvuus (kahdessa viikossa per 100 000 asukasta) ylitti ensimmäisen kerran 200 ja olisi vielä korkeampi, jos testeissä käytäisiin enemmän. Sairaaloissa on nyt 293 henkilöä ja luku kasvaa, Aki Lindén kirjoittaa Twitterissä.

– Tilanne on todella paha. Tätä ei nyt enää voi vain ”seurata”, vaan tulee toimia.

Hän kehuu Varsinais-Suomen aluehallintoviraston päätöstä, jonka mukaan yli 50 henkilön sisätiloissa järjestettävät yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet on kielletty kuukauden ajaksi. Määräys ei koske tapahtumia, joissa käytetään koronapassia.

– Tätä on odotettu. Neljäs aalto on otettava tosissaan, Aki Lindén toteaa.

#korona ilmaantuvuus (2 viikossa per 100 000 as) ylitti ensimmäisen kerran 200 ja olisi vielä korkeampi jos testeissä käytäisi enemmän. Sairaaloissa nyt 293 henkilöä ja luku kasvaa. Tilanne on todella paha. Tätä ei nyt enää voi vain ”seurata”, vaan tulee toimia !

— Aki Linden (@LindenAki) November 16, 2021