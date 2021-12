HUSin ex-johtaja: Tämä olisi ainoa ase selvitä rajusta koronatilanteesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähikontaktien määrän vähentäminen useaksi viikoksi voisi kansanedustajan mukaan rauhoittaa epidemiaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin entinen toimitusjohtaja, kansanedustaja (sd.) Aki Lindén kehottaa vastaamaan nykyiseen koronatilanteeseen vähentämällä lähikontaktien määrää merkittävästi.

Hänen mukaansa kyseessä olisi tehokkain yksittäinen toimenpide.

– 3–4 viikkoa kestävä mahdollisimman kattava kontaktien rajoitus on se ”ase”, jolla tästä rajusta koronatilanteesta selvitään. Muuta vaihtoehtoa ei tosiasiassa ole, Aki Lindén tviittaa.

Hän huomauttaa, että Suomen tehohoitokapasiteetin nostaminen on haastavaa lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi suuren yliopistosairaaalan 20-paikkaiseen teho-osastoon tarvitaan 20 lääkäriä, 120 hoitajaa ja avustavaa henkilöstöä. Rahoitusta tarvittaisiin noin miljoona euroa jokaista tehohoitopaikkaa kohden.

Pandemian alkuvaiheessa oli puhetta tehohoitopaikkojen nostamisesta jopa tuhanteen. Tällä hetkellä tehohoitopaikkoja on noin 300 ja tehovalvontapaikkoja 200 kappaletta.

– Kyse oli väliaikaisesta kriisiratkaisusta, jossa tehovalvontapaikat muutetaan teho-osastopaikoiksi ja kokonaismäärä nostetaan rajatuksi ajaksi ajamalla muu sairaalatoiminta alas, Lindén huomauttaa.

Uusia koronatapauksia on vahvistettu viimeisten kahden viikon aikana yli 29 700 kappaletta. Omikronmuunnoksen on varoitettu kuormittavan sairaalahoitoa nopean leviämisensä vuoksi, vaikka keskimääräinen taudinkuva on alustavien tietojen mukaan aiempaa lievempi.

