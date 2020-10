HUSin ex-johtaja koronailmiöstä: Tämän lopputulos on kaikkien kärsimys

Kansanedustajan mukaan virustoimia vaaditaan, mutta niistä ei haluta haittaa itselle.

SDP:n kansanedustaja, entisen HUS-johtaja Aki Lindenin mielestä koronakeskustelua on alkanut hallita uusi ilmiö, jossa toimenpiteitä epidemian ehkäisemiseksi vaaditaan, mutta ne eivät saisi vaikuttaa omaan elämään.

− ”NIMBY”-ilmiö näyttää valtaavan koronakeskustelun. Kaikki haluavat, että epidemia vaimenee, mutta toimenpiteet eivät saisi haitata juuri omaa toimialaa, työpaikkaa, aluetta. ”Jonkun muun” täytyy pyyhkäistä pois tämä paha, Aki Linden kirjoittaa Twitterissä.

− Tämän ajattelun lopputulos on kaikkien yhteinen kärsimys, hän lisää.

Koronatoimissa on syksyllä yritetty tasapainoilla viruksen ehkäisyn ja taloudellisten vaikutusten minimoinnin kanssa. Hallitusta on arvosteltu ravintola-aukiolon rajoituksista, koska on osin jäänyt epäselväksi, millainen vaikutus linjauksella todellisuudessa viruksen leviämiselle on.

Esimerkiksi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) on ilmaissut huolensa ravintolarajoitusten massiivisista talousvaikutuksista.

Aki Linden arvostelee eri näkökulmien esittelyä julkisuudessa.

− Ilta-Sanomissa sivulla 7 HUSin edustaja vertaa koronatilannetta leimahtavaan nuotioon ja kannattaa rajoituksia, sivulla 8 pormestari Vapaavuori arvostelee hallituksen linjaamia rajoituksia. Hyvät herrat, ei tämän näin kuulu mennä, ei tämä ole mikään ”julkisuusshow”, Linden twiittaa.

