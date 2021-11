HUSin ex-johtaja: Kaikki keinot käyttöön – virusmuunnos voi johtaa poikkeusoloihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aki Lindénin mukaan Etelä-Afrikka on eristettävä epidemiatilanteen vuoksi.

HUSin entinen toimitusjohtaja, kansanedustaja Aki Lindén arvioi koronaviruksen uuden B.1.1.529-muunnoksen jatkavan todennäköisesti leviämistään rajoitustoimista huolimatta.

– Nyt on tiukka koronapaikka: Etelä-Afrikka on eristettävä, mutta sen vaikutus on lähinnä epidemiaa hidastava, lopulta virus leviää kumminkin. Kaikki keinot käyttöön, ja nopeasti, Lindén tviittaa.

Hänen mukaansa tilanne edellyttää nykyistä tiukempaa rajakontrollia, massiivista testausta ja tartunnanjäljityksen palauttamista aiemmalle tasolle.

Myös sairaanhoidon kapasiteettia olisi kyettävä nostamaan, sillä hoitopaikoista alkaa olla Suomessa jo pulaa deltamuunnoksen aiheuttaman talviepidemian vuoksi. Aki Lindén luettelee lisätoimiksi etätyöt, maskit, joukkotilaisuuksien perumisen ja turvavälit.

– Mahdollisesti poikkeusolot – jos tilanne sitä vaatii, Lindén jatkaa.

Etelä-Afrikan terveysministeri Joe Phaahla on syyttänyt matkustusrajoituksia asettaneita maita syntipukkien etsimisestä ja ”noitavainosta”. Ministeri sanoi BBC:n mukaan tiedotustilaisuudessa, että muunnos voi olla peräisin jostain muusta maasta. Hänen mukaansa on ironista, että monissa lentoja peruneissa maissa tartuntoja on ollut viime viikkoina enemmän kuin Etelä-Afrikassa.

EU:n komissio on kehottanut jäsenmaita lopettamaan lentoliikenteen tilapäisesti maihin, joissa on vahvistettu B.1.1.529-muunnoksen aiheuttamia tartuntoja. Myös THL on suositellut välttämään matkailua Afrikan eteläosiin.

Nyt on tiukka #korona paikka: Etelä-Afrikka on eristettävä, mutta sen vaikutus on lähinnä epidemiaa hidastava, lopulta virus leviää kumminkin. Kaikki keinot käyttöön, ja nopeasti. — Aki Linden (@LindenAki) November 26, 2021

Tiukkaa kontrollia rajoilla, massiivista testausta, jäljitys uudelleen käyntiin, sairaalakapasiteetin nostoa, etätyöt, maskit, joukkotilaisuudet seis, turvavälit, jne. jne. Mahdollisesti poikkeusolot – jos tilanne sitä vaatii. — Aki Linden (@LindenAki) November 26, 2021