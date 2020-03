HUS:in alueella todettu yli 70 uutta tartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUS:n alueella on todettu 378 koronavirustartuntaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUS:sa on todettu 71 uutta koronavirustartuntaa, sairaanhoitopiirin verkkosivuilla kerrotaan.

THL:n mukaan lauantaihin mennessä koko Suomessa on todettu 521 koronavirustartuntaa. Valtaosa koronavirustartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, missä on todettu yhteensä 378 koronavirustartuntaa.

Artikkelia korjattu 22.3.2020 kello 12.56: HUS:n alueella on todettu sunnuntaihin mennessä 378 koronavirustartuntaa. Aiemmin jutussa luki, että tartuntoja on todettu 358 kappaletta.