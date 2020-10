HUSin alueella keväällä jopa viisi kertaa raportoitua enemmän tartuntoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasta-ainetutkimuksen luvut veisivät kuolleisuuden tautiin epäilyttävän korkealle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL arvioi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella oli kevään epidemia-aallon aikana 1,5-5 -kertaa raportoitua enemmän koronavirustapauksia. Asia ilmenee koronaviruksen vasta-aineita selvittäneen väestötutkimuksen tämän viikon raportista.

Tartuntoja on epidemian alusta alkaen arvioitu olevan huomattavasti enemmän kuin viralliset tapausmäärät antavat ymmärtää. Eräs syy on oireettomissa tai varsin lievissä tapauksissa. Kaikki eivät myöskään mene testeihin oireisinakaan, eikä testaaminen ollut etenkään epidemian alussa yhtä kattavaa kuin nykyisin. Huomaamatta jääneiden tapausten määristä on kuitenkin ollut runsaasti spekulaatiota keväästä alkaen, ja arviot kertoimista ovat heiluneet laajasti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tutkinut taudin leviämistä Suomessa serologisella väestötutkimuksella. Ajatuksena on seuloa satunnaisesti valittujen ihmisten verinäytteistä koronaviruksen vasta-aineita.

Huhtikuussa alkaneessa tutkimuksessa on tähän mennessä testattu yhteensä 3 866 näytettä. Vasta-ainepositiivisia näytteitä on löytynyt 98. HUSin alueen 1 632 näytteestä positiivisia on ollut 41.

Koronaviruskommentaattorina tunnetuksi tullut Helsingin yliopiston ekologian ja evoluutiobiologian tutkijatohtori Tuomas Aivelo luonnehtii THL:n arviota Twitterissä mielenkiintoiseksi yksityiskohdaksi epidemian tilannekuvasta.

Aivelon mukaan serologiaan perustuva väli kuulostaa kuitenkin alakanttiin menevältä. Tartuntoja olisi siis enemmän. Näillä luvuilla kuolleisuus tautiin olisi nimittäin verrattain korkeaa.

Suomen epidemian keväinen aalto taittui kesäkuussa. Kuun lopussa koko Suomessa oli todettu noin 7 200 tartuntaa, joista HUSin alueella noin 5 300. Kuolemia koko maassa oli tuolloin raportoitu noin 320 ja näistäkin valtaosa siis HUSin alueella.

Serologiatutkimuksessa arvioitu HUSin 1,5-5-kertainen tartuntamäärä merkitsisi näillä luvuilla karkeasti laskien, että kevään aallon tartuntakuolleisuus olisi jopa noin 1-3 prosenttia. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO kertoo kuitenkin serologisten tutkimusten maailmalta viittaavan puolestaan noin 0,5-1 prosentin kuolleisuuteen. Tällä kuolleisuudella puhuttaisiin taas suurin piirtein 5-10 -kertaisesta määrästä tartuntoja kevään aallossa.

Kun lukuja pyörittelee, niin olen tästä samaa mieltä – tuo serologiaan perustuva väli kuulostaa alakanttiin menevältä arviolta: https://t.co/KGeHoCoXyd — Tuomas Aivelo (@aivelo) October 9, 2020