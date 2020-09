HUSilta tyrmäävä kannanotto hallitukselle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUSin mukaan sote-ratkaisu uhkaa Suomen yhdenvertaista erikoissairaanhoitoa.

Valtioneuvosto julkaisi kesäkuussa esityksen sote-uudistuksen lakiluonnokseksi. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS näkee sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen tärkeänä, mutta pitää ehdotettua rahoitusmallia täysin kestämättömänä.

Valtioneuvoston esitykseen sisältyy HUSin laskelmien mukaan varovaisestikin arvioiden 400 miljoonan euron vuositason tulonsiirto Uudeltamaalta muualle Suomeen.

– Rahoituksen jaossa käytetty tarvevakiointi on keinotekoinen ja yksipuolisuudessaan täysin kestämätön lähtökohta, HUS toteaa.

HUS ei näe sote-uudistuksen edistämistä mahdollisena ilman rahoitusmallin merkittävää muuttamista.

– Rahoituksen pitää turvata HUSiin keskitettyjen valtakunnallisten erityistehtävien hoitaminen sekä ison yliopistosairaalan toiminta. Rahoituksen jaossa on myös huomioitava Uudenmaan kasvava väestö ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet, HUS vaatii.

Esitetty rahoitusmalli leikkaisi pelkästään HUSin rahoitusta yli sata miljoonaa euroa vuodessa. Henkilötyövuosiksi muunnettuna tämä tarkoittaisi noin 1 500 henkilötyövuoden vähentämistä HUSista pysyvästi.

– Yhdessäkään sotaa tai vastaavaa katastrofia käymättömässä maassa vuotuinen terveydenhuollon rahoitus ei ole laskenut aikoihin, sanoo HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

Suomen johtavan ja ainoan laajasti kansainvälisellä tasolla toimivan yliopistosairaalan rahoitusleikkaus vaikuttaisi koko maahan.

– HUSilla on merkittävät valtakunnalliset erityisvastuut vaikeimmin sairaista potilaista. Lisäksi meillä tehdään laajasti lääketiedettä eteenpäin vievää pioneerityötä. Yhdenvertaisesta erikoissairaanhoidosta leikkaaminen olisi koko Suomelle tuhoisaa, kritisoi Tuominen.

Koronavirusepidemia on aiheuttanut sairaanhoitopiireille ja kunnille merkittävät talousalijäämät. HUSin epidemiasta johtuva alijäämä, joka esityksen mukaan pitäisi kattaa vuoden 2022 loppuun mennessä, on tältä keväältä 120 miljoonaa euroa. Luvussa on jo huomioitu tuleva valtionavustus.

Valtioneuvosto esittää tuleville sote-maakunnille ja HUS-maakuntayhtymälle investointimallia, joka on keskusjohtoinen, kaavamainen ja kankea.

– Se ei ota huomioon erityisvastuita eikä muutoksien hallintaa, summaa Tuominen.