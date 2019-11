HUSille esitetään maksuja laittomista hankinnoista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viraston mukaan HUS teki useiden miljoonien eurojen hankintoja kilpailuttamatta niitä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on tehnyt maanantaina markkinaoikeudelle neljä esitystä seuraamusmaksujen määräämiseksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSille hankintalain rikkomisesta.

KKV:n selvitysten mukaan HUS on tehnyt yhteensä useiden miljoonien eurojen hankintoja kilpailuttamatta niitä. Viraston esittämien seuraamusmaksujen määrä on yhteensä 160 000 euroa.

– HUSin sopimustenhallinnassa ja hankintojen organisoimisessa vaikuttaa olleen järjestelmällisiä puutteita. Sopimustenhallinta on julkisissa hankinnoissa äärimmäisen tärkeää, jotta hankintayksikkö voi esimerkiksi seurata, milloin kilpailutetut sopimukset ovat päättymässä, toteaa hankintojen valvonnan tutkimuspäällikkö Max Jansson KKV:n tiedotteessa..

Virasto aloitti hankintakokonaisuuden selvittämisen oma-aloitteisesti viime toukokuussa. Seuraamusmaksuja esitetään hankinnoille, jotka koskevat DNA-analyysipalveluita, haavan alipainehoitotuotteita sekä pehmopaperi- ja jätesäkkituotteita. Näitä tuotteita ja palveluita hankitaan HUSissa vuosittain yhteensä useilla miljoonilla euroilla.

Selvitysten perusteella HUS on tilannut DNA-analyysipalvelut ja haavan alipainehoitotuotteet suoraan toimittajilta, eikä näitä hankintoja ole koskaan kilpailutettu. Pehmopaperi- ja jätesäkkituotteiden hankinnat on kilpailutettu vuosina 2013 ja 2014, mutta sopimuskausien päätyttyä HUS on ostanut tuotteet suoraan pääosin aikaisemmat kilpailutukset voittaneilta tavarantoimittajilta, vaikka hankinnat olisi pitänyt kilpailuttaa uudelleen.

Monissa tapauksissa HUS on KKV:n mukaan sopinut tilauksista suoraan sähköpostilla, eikä tilauksista löydy lainkaan varsinaista sopimusasiakirjaa.