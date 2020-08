HUS purkaa testausjonoja ostopalveluilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hyvinvointiala vaatii, että ministeriön on ohjattava kuntia ostamaan palveluita yrityksiltä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoo, että HUS on ryhtynyt purkamaan koronatestausjonoa ostopalveluilla.

– Oma analyysikapasiteettimme on riittänyt viime viikkoon asti, mutta nyt puramme jonoa myös ostopalvelulla. Mehiläinen käyttää Vita laboratorioita, joka pystyy tekemään kai n. 1000/vrk. Terveystalo Synlabia, jonka keskuslabra Tallinnassa. Sen kapasiteetti samaa tasoa kuin HUSin, Lasse Lehtonen kirjoittaa Twitterissä.

Lehtosen mukaan HUS Diagnostiikkakeskuksessa tehtiin tämän viikon maanantaina yhteensä lähes 3 000 korona-analyysiä, mikä oli uusi päiväkohtainen ennätys. Analyysikapasiteetti on normaalitilanteessa noin 4 000 näytettä vuorokaudessa, mutta Lehtosen mukaan tällä hetkellä ongelmia on näytteenotossa, johon ei saada riittävästi henkilökuntaa.

Koronatestauksen ruuhkautuminen on herättänyt viime päivinä laajasti ihmetystä ja kysymyksiä siitä, miksei testausta ole laitettu kuntoon ja miksei yksityisiä toimijoita hyödynnetä testauksessa.

– Syksy on vasta alussa ja tartuntatapaukset nousussa. Tilanne ei ole tullut yllätyksenä. Julkisen puolen testeihin ei esimerkiksi pääkaupunkiseudulla pääse kuin merkittävällä viiveellä, vaikka hallituksella on ollut keväästä asti aikaa varautua tähän tilanteeseen, Hyvinvointiala HALI ry:n johtaja Arja Laitinen sanoo tiedotteessa.

Halin mukaan oireiset on pystyttävä testaamaan julkisessa terveydenhuollossa välittömästi ja tuloksen on tultava vuorokaudessa. Nyt viive on ollut esimerkiksi HUSin alueella useita vuorokausia.

Suurin osa kunnista ei osta yksityisiltä

Halin mukaan yritykset pystyvät tekemään noin 6 000 testiä päivässä. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaan on kuntien asia, ostavatko ne testausta yksityisiltä toimijoilta, jos niiden omissa testausprosesseissa on ruuhkaa. Suuri osa kunnista ei ole näin tehnyt.

– Asiasta on otettava valtakunnallista vastuuta. Hallituksen ja STM:n on ohjattava palvelujen järjestäjiä hoitotakuuvelvoitteen kaltaisesti: jos oma kapasiteetti ei riitä, palveluja on ostettava yksityiseltä sektorilta. Vielä parempi olisi, jos testiin menijä saisi valita testauspaikkansa kaikkien testauspaikkojen joukosta julkisrahoitteisesti, Laitinen sanoo.

HUSin lisäksi ainakin Jyväskylän kaupunki ryhtyy ostamaan testausta yksityiseltä puolelta tästä päivästä alkaen. Keskisuomalaisen mukaan testiin päästyä joutuu odottamaan Jyväskylässä jo viikon verran.

